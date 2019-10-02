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不斷更新／尋獲第5具遺體！ 南方澳斷橋仍有1人失聯搜救中

影／太平島無油氣 沈榮津：若有 開發商半夜就來了！

2019-10-02 14:15聯合報 記者林雍琁╱即時報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜炒熱太平島挖石油議題，國民黨立委廖國棟今天(2日)上午在立法院經濟委員會拿出舊有資料，強調太平島挖石油是由八名藍綠立委共同提的案子，因此該案屬藍綠共識，廖國棟說所有周邊國家都認為太平島海域有油氣，我們不該為主權爭議畫地自限，更不該只侷限在太平島上，應該更積極一點，不過經濟部長沈榮津說「如果真的有油氣，國外的開發商三更半夜就來了」，更強調如果有利可圖怎麼會不做，沈榮津坦言在民國70年就已經去鑽井，鑽了發現沒油氣就放棄了。

經濟部長沈榮津表示，中油曾兩度赴太平島，不過，所得資料均無法證實有油氣蘊藏，「若...
經濟部長沈榮津表示，中油曾兩度赴太平島，不過，所得資料均無法證實有油氣蘊藏，「若太平島有利可圖，外國開發商三更半夜也會來」。記者曾吉松／攝影
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太平島廖國棟2020選舉韓國瑜沈榮津

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