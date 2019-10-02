影／太平島無油氣 沈榮津：若有 開發商半夜就來了！

2019-10-02 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林雍琁 ╱即時報導



國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜炒熱太平島挖石油議題，國民黨立委廖國棟今天(2日)上午在立法院經濟委員會拿出舊有資料，強調太平島挖石油是由八名藍綠立委共同提的案子，因此該案屬藍綠共識，廖國棟說所有周邊國家都認為太平島海域有油氣，我們不該為主權爭議畫地自限，更不該只侷限在太平島上，應該更積極一點，不過經濟部長沈榮津說「如果真的有油氣，國外的開發商三更半夜就來了」，更強調如果有利可圖怎麼會不做，沈榮津坦言在民國70年就已經去鑽井，鑽了發現沒油氣就放棄了。