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黨產會委員挨批不適任還反嗆藍委 綠委也看不下去..

2019-10-02 13:27聯合報 記者林麗玉╱即時報導

國民黨立委林為洲今天在立法院內政委員會質詢黨產會主委林峯正，質疑黨產會兼職委員沈...
國民黨立委林為洲今天在立法院內政委員會質詢黨產會主委林峯正，質疑黨產會兼職委員沈伯洋日前出席基進黨「防堵中國滲透」記者會，身為黨產會獨立機關委員，卻參與政治活動，已經不適任應自行請辭。記者／林麗玉攝影
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不當黨產處理委員會委員沈伯洋遭國民黨立委林為洲質疑，參加政治活動已不適任應辭職，沈伯洋隨即在臉書貼文，質疑林為洲連質詢都用假訊息、公務人員法條也不看，國安問題被曲解..不知怎麼溝通，林為洲批評，黨產會委員是不是都很閒？黨產會怎麼找這樣不認真的兼職委員？要求沈伯洋到立法院專案報告，不然就主委林峯正來報告。

林為洲今天上午在立法院內政委員會質詢黨產會主委林峯正，質疑沈伯洋日前出席基進黨「防堵中國滲透」記者會，甚至還在立法院群賢樓外，身為黨產會獨立機關委員，卻參與政治活動，已經不適任應自行請辭。沈伯洋隨即在臉書貼文反嗆林為洲，由於林還在內政委員會開會，林為洲當場批評，黨產會委員是不是都很閒？兼職的還寫臉書，開會也都不來，還與委員對嗆，要求沈伯洋到立法院專案報告。

立委許毓仁也質疑，不管沈伯洋是專職、還是兼職，委員的發言已不恰當，不知如何維持公正性，這樣不太好。民進黨立委余天也看不過去，表示黨產會委員這樣不好，立法院在質詢，黨產會委員竟在另一頭發臉書批評，黨產會應該是獨立單位，不需要偏向任何一方，必須要處理。

林為洲還一度以凍結預算，要求沈伯洋必須來立院專案報告後才解凍，內政委員會召委李俊俋表示，預算部分，已經在一般事務費凍結二十分之一預算，都處理完了。

黨產會林為洲立法院

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