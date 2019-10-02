沼田幹夫獲聘桃園榮譽市民：我要當桃園日本辦事處主任

2019-10-02 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



日本駐台代表沼田幹夫將離任，他昨天接受總統蔡英文頒授大綬景星勳章，今天又從桃園市長鄭文燦手中接下榮譽市民證、桃園市民卡，沼田幹夫說，今天起自己也是桃園市民，相當榮幸感動，離任之後將返回日本東京，笑說之後他要當「桃園日本辦事處主任」，推廣桃園。

鄭文燦肯定日本台灣交流協會台北事務所沼田幹夫代表，在任內5年多來，大力推動台日交流，提高彼此互信，同時對桃園有特殊情感，任內到訪桃園就多達14次，以往日台交流協會走出台北的機會不多，沼田代表是首位將台北以外的城市，納入日本城市交流的規畫者。

鄭文燦提到，他上任桃園市長前，桃園沒有任何一個日本友好城市，透過日台交流協會協助，多次赴日訪問，陸續與日本千葉縣、香川縣、宮崎縣、成田市、加賀市建立友好城市關係，另桃園國際機場和成田國際機場是姊妹機場，桃捷公司和關西南海電鐵、千葉縣京成電鐵也合作推動聯合紀念套票，5年來接見120個日本訪問團，這些台日交流都是得來不易。

沼田幹夫致詞時，先自嘲最近比較出名的事就是「大哥哥」，全場聽了哄堂大笑，接著話鋒一轉，感謝鄭文燦市長送上榮譽市民證，表示衷心感謝，「今天開始我也是桃園市民」，之後離任回日本，自己在東京將擔任「桃園日本辦事處主任」，希望市府團隊多多指教。