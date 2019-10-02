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沼田幹夫獲聘桃園榮譽市民：我要當桃園日本辦事處主任

2019-10-02 12:25聯合報 記者張裕珍╱即時報導

日本駐台代表沼田幹夫將離任，他昨天接受總統蔡英文頒授大綬景星勳章，今天又從桃園市長鄭文燦手中接下榮譽市民證、桃園市民卡，沼田幹夫說，今天起自己也是桃園市民，相當榮幸感動，離任之後將返回日本東京，笑說之後他要當「桃園日本辦事處主任」，推廣桃園。

鄭文燦肯定日本台灣交流協會台北事務所沼田幹夫代表，在任內5年多來，大力推動台日交流，提高彼此互信，同時對桃園有特殊情感，任內到訪桃園就多達14次，以往日台交流協會走出台北的機會不多，沼田代表是首位將台北以外的城市，納入日本城市交流的規畫者。

鄭文燦提到，他上任桃園市長前，桃園沒有任何一個日本友好城市，透過日台交流協會協助，多次赴日訪問，陸續與日本千葉縣、香川縣、宮崎縣、成田市、加賀市建立友好城市關係，另桃園國際機場和成田國際機場是姊妹機場，桃捷公司和關西南海電鐵、千葉縣京成電鐵也合作推動聯合紀念套票，5年來接見120個日本訪問團，這些台日交流都是得來不易。

沼田幹夫致詞時，先自嘲最近比較出名的事就是「大哥哥」，全場聽了哄堂大笑，接著話鋒一轉，感謝鄭文燦市長送上榮譽市民證，表示衷心感謝，「今天開始我也是桃園市民」，之後離任回日本，自己在東京將擔任「桃園日本辦事處主任」，希望市府團隊多多指教。

鄭文燦頒發榮譽市民證給沼田幹夫，還準備市府精心製作的桃園市民卡與2人合照，給沼田幹夫留念，也展現2人情誼，鄭說，桃園市榮譽市民僅2名外交官，一人是甫離任的法國在台協會紀博偉主任，推動多項法國與桃園的交流，另一位就是日本台灣交流協會沼田代表，這也代表桃園對外的友誼，他很歡迎沼田代表永遠把桃園當作另一個家。

日本駐台代表沼田幹夫（左）將離任，桃園市長鄭文燦（右邊）今天在市政會議上頒發給他...
日本駐台代表沼田幹夫（左）將離任，桃園市長鄭文燦（右邊）今天在市政會議上頒發給他榮譽市民證與桃園市民卡，還送上一張裱框合照，展現2人情誼。圖／桃園市政府秘書處提供
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日本駐台代表沼田幹夫（左）將離任，桃園市長鄭文燦（右）今天在市政會議上頒發給他榮...
日本駐台代表沼田幹夫（左）將離任，桃園市長鄭文燦（右）今天在市政會議上頒發給他榮譽市民證與桃園市民卡，歡迎沼田幹夫時常回家。圖／桃園市政府秘書處提供
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日本駐台代表沼田幹夫（左）將離任，桃園市長鄭文燦（右）今天在市政會議上頒發給他榮...
日本駐台代表沼田幹夫（左）將離任，桃園市長鄭文燦（右）今天在市政會議上頒發給他榮譽市民證與桃園市民卡，歡迎沼田幹夫時常回家。圖／桃園市政府秘書處提供
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鄭文燦機場法國

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