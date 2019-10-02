反中挺蔡 獨派守民主護台灣大聯盟11月正式成立

2019-10-02 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



反對中國大陸推動「一國兩制台灣方案」，由獨派社團組成「守民主護台灣大聯盟」今天舉行記者會，宣布將在11月10日舉辦千人成立大會。民進黨也將參與守民主護台灣大聯盟運作，呼籲國人共同支持蔡英文總統連任，表達捍衛台灣主權、守護民主的決心。

台灣之友會總會長黃崑虎8月邀集民進黨幹部、30多個本土社團領袖，希望成立守民主護台灣大聯盟，力挺本土政權、支持蔡英文連任，以面對大陸一國兩制方案。

黃崑虎擔任守民主護台灣大聯盟總召集人，他今表示，守民主護台灣大聯有老中青世代，有民進黨及民間社團參與，最大的意義與目的是明年一月總統選舉。明年選舉中國一定會介入，台灣政黨不只彼此競爭，還要與共產黨競爭，台灣一定要團結覺醒。

獨派大老、守民主護台灣大聯盟榮譽顧問辜寬敏說，台灣的祖先是從中國移民來台，但台灣跟中國談民主自由「講不通」，台灣今天與中國無話可說。他長期提倡台灣與中國「兄弟之邦」概念，「邦」的定義就是「國」，中國歷史悠久人口多，台灣尊敬中國是哥哥，但台灣今天的成功，中國應該以弟弟為榮，為何要堅持統一？

守民主護台灣大聯盟決策委員顏志發說，「現在看來蔡英文很穩」，但今年的選舉不是民進黨與國民黨的選舉，而是台灣與中國的選舉，這場選舉非常關鍵，關係到台灣的存亡。

民進黨副秘書長林飛帆說，他代表民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉向民主前輩致敬。守護台灣大聯盟11月10日會有正式成立大會，民進黨會參與其中，也呼籲台灣各界一同參與。期待明年選前、選後，能集結更多台灣社會與不同世代的力量，表達捍衛台灣主權、守護民主的決心。