韓國瑜出席「高流」記者會 尹立：為拚年輕人選票？

2019-10-02 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今出席高雄海洋文化及流行音樂中心（簡稱「高流」）識別系統及網站發布記者會，Wecare高雄發起人尹立稍早在臉書PO文，指韓國瑜連個主視覺都要開記者會，是「為了年輕人支持度，來個救命的強心針？」尹立又批，高流原定今年底完工，韓接手後追加2.5億元預算，工程卻延宕到明年，任內招商進駐高流的績效還掛0。

針對尹立質疑，高雄市文化局發聲明表示，市府團隊上任後，持續推廣扶植在地流行音樂產業，與其說「收割前朝、蹭熱度」，其實是現任團隊為前朝善後、持續解決問題，希望外界停止政治口水，關心流行音樂中心的朋友也應以支持代替批評。

文化局表示，海音工程經費原編列54.5億，後因工程延宕，增加至69.5億，監察院早在2016年2月19日糾正高雄

市府，2017年8月市府與文化部爭取增加經費15億644萬後，工務局新工處就海音3標進行招標，卻兩度流標，直到今年2月採限制性招標後才決標，工期因而展延至明年8月底，目前以109年6月報竣為趕工目標。

至於工程經費為何增加，文化局說，主要是興建期間檢討現場施工、配合相關執照及外審結果等，辦理必要變更設計而衍生的費用，是2015年8月開工後迄今追加金額，並非另有新增項目而增加。