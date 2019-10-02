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長照基金四年內破產？ 衛福部要提自行估算版本

2019-10-02 12:14聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

立法委員援引立法院預算中心預估資料表示，長照服務發展基金將於112年面臨破產，要求衛福部回答下一步該怎麼走。衛福部長陳時中表示，預算需求要視長照服務資源布建多廣多強，衛福部將在一周內提出自行估算的版本供各界參考。

立法院今天召開社福及衛環委員會審查明年度公務預算及基金，長照預算成為焦點。衛福部報告，明年中央政府各部會編列的長照預算共411.8億餘元，包含長照服務發展基金386.7億餘元、醫療發展基金3.1億餘元、前瞻基礎建設計畫特別預算21.9億餘元，較上年度增加49.7億餘元、約增加13.75%。

立法院今天召開社福及衛環委員會審查明年度公務預算及基金，長照預算成為焦點，衛福部...
立法院今天召開社福及衛環委員會審查明年度公務預算及基金，長照預算成為焦點，衛福部長陳時中（中）表示，將在一周內提出自行估算的版本供各界參考。記者林俊良／攝影
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立法院今天召開社福及衛環委員會審查明年度公務預算及基金，長照預算成為焦點，衛福部...
立法院今天召開社福及衛環委員會審查明年度公務預算及基金，長照預算成為焦點，衛福部長陳時中（左）表示，將在一周內提出自行估算的版本供各界參考。記者林俊良／攝影
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長照衛福部立法院

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