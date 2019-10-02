長照基金四年內破產？ 衛福部要提自行估算版本

2019-10-02 12:14 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



立法委員援引立法院預算中心預估資料表示，長照服務發展基金將於112年面臨破產，要求衛福部回答下一步該怎麼走。衛福部長陳時中表示，預算需求要視長照服務資源布建多廣多強，衛福部將在一周內提出自行估算的版本供各界參考。