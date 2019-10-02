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陳杰宣布投入彰化立委選舉 國民黨：黨紀處理

2019-10-02 12:05聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣第二選區立委選舉，國民黨提名縣議員張瀚天、民進黨提名現任立委黃秀芳，不過，在國民黨初選失利的全國總工會理事長陳杰，今天宣布將以無黨籍身分投入立委選舉，為選情投下變數。張瀚天雖表示尊重與祝福，但國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，將由市考紀會依黨紀處分。

另一名可能參選第二選區立委的是前縣議員黃玉芬，由於黃玉芬在去年競選彰化市長時，加入台北市長柯文哲的白色連線，被認為可能代表台灣民眾黨競選立委，黃玉芬雖然仍勤於跑行程，卻不露口風，她參選與否也會牽動立委選局。

陳杰曾擔任彰化市長、立委，目前是全國總工會理事長，他今天由各工會代表陪同舉行立委競選總部入厝儀式，並宣布投入第二選區立委選舉，對於是否脫黨或代表其他政黨參選，他說，目前還沒有決定代表其他政黨參選，他是代表全民最大黨出來參選，而他出身國民黨，對於此次國民黨立委選舉初選，「他只有難過兩個字來形容。」

陳杰說，此次的參選不是「個人榮辱」，而是要為「彰化人民要回做國家主人」的一場硬戰，為了一千萬台灣勞工的尊嚴生計及彰化花壇芬園的未來，陳杰當然承擔，做鄉親的大聲公，不與企業政治交換，只為基層改變生活。他要求選民不要選錯人，要選出最愛、真正了解彰化的人選。

對於藍營面臨分裂， 國民黨立委參選人張瀚天表示，對於任何人的參選，都予以尊重及祝福，有更多人願意投入服務、為社會付出，是民眾福祉。他身為國民黨提名立委參選人，會以平常心和努力贏得選民的信任，將盡全力，贏得關鍵的這一席。

至於陳杰參選，會對選情會造成多大衝擊？張瀚天表示，他對選情審慎樂觀，相信民眾的眼睛是雪亮的，大家要看到的是新的選戰、新的願景，他也會不斷朝這個方向去努力，腳踏實地、謙卑的爭取民眾認同支持。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，此次立委黨內初選時，參選人都簽過參選公約，陳杰落敗仍執意參選，將由彰化市考紀會依黨紀處分。

國民黨提名的彰化縣第二選區立委參選人張瀚天對於陳杰執意參選表示尊重與祝福 。記者...
國民黨提名的彰化縣第二選區立委參選人張瀚天對於陳杰執意參選表示尊重與祝福 。記者劉明岩／攝影
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在國民黨初選失利的全國總工會理事長陳杰（左4），今天宣布將以無黨籍身分投入彰化縣...
在國民黨初選失利的全國總工會理事長陳杰（左4），今天宣布將以無黨籍身分投入彰化縣第二選區立委選舉，為選情投下變數。記者劉明岩／攝影
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在國民黨初選失利的全國總工會理事長陳杰（左4），今天宣布將以無黨籍身分投入彰化縣...
在國民黨初選失利的全國總工會理事長陳杰（左4），今天宣布將以無黨籍身分投入彰化縣第二選區立委選舉，為選情投下變數。記者劉明岩／攝影
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