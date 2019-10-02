陳杰宣布投入彰化立委選舉 國民黨：黨紀處理

2019-10-02 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣第二選區立委選舉，國民黨提名縣議員張瀚天、民進黨提名現任立委黃秀芳，不過，在國民黨初選失利的全國總工會理事長陳杰，今天宣布將以無黨籍身分投入立委選舉，為選情投下變數。張瀚天雖表示尊重與祝福，但國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，將由市考紀會依黨紀處分。

另一名可能參選第二選區立委的是前縣議員黃玉芬，由於黃玉芬在去年競選彰化市長時，加入台北市長柯文哲的白色連線，被認為可能代表台灣民眾黨競選立委，黃玉芬雖然仍勤於跑行程，卻不露口風，她參選與否也會牽動立委選局。

陳杰曾擔任彰化市長、立委，目前是全國總工會理事長，他今天由各工會代表陪同舉行立委競選總部入厝儀式，並宣布投入第二選區立委選舉，對於是否脫黨或代表其他政黨參選，他說，目前還沒有決定代表其他政黨參選，他是代表全民最大黨出來參選，而他出身國民黨，對於此次國民黨立委選舉初選，「他只有難過兩個字來形容。」

陳杰說，此次的參選不是「個人榮辱」，而是要為「彰化人民要回做國家主人」的一場硬戰，為了一千萬台灣勞工的尊嚴生計及彰化花壇芬園的未來，陳杰當然承擔，做鄉親的大聲公，不與企業政治交換，只為基層改變生活。他要求選民不要選錯人，要選出最愛、真正了解彰化的人選。

對於藍營面臨分裂， 國民黨立委參選人張瀚天表示，對於任何人的參選，都予以尊重及祝福，有更多人願意投入服務、為社會付出，是民眾福祉。他身為國民黨提名立委參選人，會以平常心和努力贏得選民的信任，將盡全力，贏得關鍵的這一席。

至於陳杰參選，會對選情會造成多大衝擊？張瀚天表示，他對選情審慎樂觀，相信民眾的眼睛是雪亮的，大家要看到的是新的選戰、新的願景，他也會不斷朝這個方向去努力，腳踏實地、謙卑的爭取民眾認同支持。