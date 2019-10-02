藍委質疑帛琉考察變相觀光 黨產會： 基於把關

2019-10-02 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



不當黨產處理委員會認定中投公司為國民黨的附隨組織，日前中投公司申請出售帛琉大飯店股權，黨產會去年8月派員赴帛琉考察，國民黨立委許毓仁今天在立法院內政委員會質疑黨產會，考察變相觀光，質疑黨產會「太爛」，黨產會主委林峯正回應，委員這樣講話不要污辱人，黨產會是基於把關才赴帛琉考察。

許毓仁質疑，黨產會赴帛琉考察，攤開行程發現，行程排定不是拜會大使、觀光局長、觀光局協會會長，就是勘查帛琉飯店的硬體設施，都在寫觀光，甚至心得及建議也只有半頁，質疑黨產會每個人年薪有122萬元，竟混水摸魚。

林峯正回應，之所以赴帛琉考察，是要去了解帛琉大飯店的業務，為何中投當時要出售股權，由於這也涉及觀光業務，當然要拜會大使、觀光局協會會長，這是基於把關的立場及角色，必須去了解中投為什麼這節骨眼要去處理股權，去看看帛琉的觀光景氣是看好？還是看壞？才能決定怎麼准駁？不然又要被說。