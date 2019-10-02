綠委質疑 反撐港陸生為紅色部隊

2019-10-02 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



香港反送中活動衝突不斷，文化大學、義守大學的「連儂牆」活動也發生陸生與港生衝突事件，綠委上午在立法院質疑，來台陸生是恐成「紅色先鋒部隊」，背後有中國大陸指派監督並負責滲透的「老大哥」，促使陸生對撐港議題激烈表態；同時有綠委要求近期在台以毆人、拆毀連儂牆激烈表達反對撐港活動的陸生，寒假回去後就不能再入境台灣。移民署回應：陸生若涉違規違法，「我們不會再讓他進來」

立法院外交及國防委員會上午初審通過「國家情報工作法部分條文修正草案」，蔡適應質詢表示，國內有特定份子針對來台港星何韻詩潑漆，國安局未事前掌握，情報工作必須加強。

他進一步表示，國內大學現有「撐港」的「連儂牆」運動，但參與活動的港生，在各校多發生遭陸生毆打、拆毀連儂牆等衝突情形，打人多是大陸籍學生。他說，我國推動兩岸開放鼓勵大陸籍學生來台，是為學習與大陸不同的民主開放價值，但陸生卻將「大陸那套」帶到台灣。他質疑，陸生不但沒有彼此尊重立場，反而成為「紅色先鋒部隊」。蔡適應詢問邱國正，國安局是否曾去了解此事？陸生是基於個人反對而表達反對撐港，甚至毆打港生，或是此舉是大陸對台實施滲透，來台唸書的學生們，「背後都有個老大哥」。

蔡適應質疑，遭判刑的共諜鎮小江先前也是以學生身份來台，而現在台灣許多大學裡的陸生，中國政府有無派所謂監督者進行監督學習情形？而因此陸生必須表現給監督者看，否則回去會被點名作記號。他要求國安局針對現在發生連儂牆衝突的文化大學、義守大學陸生進行深入了解。國安局長邱國正回應表示，我們不能妄加評斷，但都列為可能，已有情治單位展開調查。