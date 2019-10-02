藍委批黨產會委員沈伯洋應辭職 林峯正：一個月內了解

2019-10-02 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



不當黨產處理委員會委員沈伯洋遭質疑參與政治活動，已經不適任，應自行請辭。黨產會主委林峯正(中)(表示，會去了解，會在一個月內了解處理。記者／林麗玉攝影 分享 facebook

不當黨產處理委員會委員沈伯洋日前出席基進黨「防堵中國滲透」的記者會，甚至還在立法院群賢樓外，與基進黨成員拿起抗議字牌，引發國民黨立委質疑，沈身為黨產會獨立機關委員，卻參與政治活動，已經不適任，應自行請辭。黨產會主委林峯正表示，會去了解，會在一個月內了解處理。

國民黨立委林為洲今天在立法院內政委員會質詢林峯正，質疑黨產會委員、台北大學犯罪研究所助理教授沈柏洋最近多次出席基進黨「防堵中國滲透」記者會，甚至還跟著拿抗議字牌，已經違反了獨立機關不得參與政黨活動的行政中立，甚至沈也參與基進黨等政黨的募資活動，林為洲說，沈拿著抗議的牌子參加基進黨的記者會，難道這還不算參加政黨活動？可以這樣嗎？

林為洲說，沈伯洋身為獨立機關委員，根本就是在羞辱黨產會獨立機關，質疑黨產會怎可放任委員做這樣的事情，難怪沒有人相信黨產會是公正的，自已辭職吧。

對此，林峯正表示，對於沈伯洋是否違反行政中立，他會去了解，會在一個月內調查，林表示，目前黨產會有12位委員，無法每個都掌握委員在外的言行，會進一步調查，有相關證據就會處理，會去了解沈支持議題時，去做了什麼樣的動作，全貌是什麼，要聽沈怎麼說，了解相關證據之後才能處理。

國民黨立委陳宜民也質疑，當初蔡英文總統期待黨產會應該是中立的獨立機構，並且超越藍綠，但黨產會竟有委員做一些奇奇怪怪的事情，甚至今年九月，沈還在臉書散布假新聞，表示柯文哲是複製人已被抓到中國大陸去，沈的行為相當不恰當，已經是不適任委員。