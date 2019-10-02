影／守民主護台灣大聯盟：拒絕一國兩制

2019-10-02 11:33 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



守民主護台灣大聯盟上午在立法院舉行「拒絕一國兩制，台灣世代同行！」 記者會，守民主護台灣大聯盟總召集人黃崑虎、榮譽顧問辜寬敏、民主進步黨副秘書長林飛帆等人一同出席。針對中國國家主席習近平於中國國慶及晚宴表示對台「堅持一個中國原則和九二共識」、「實現完全統一」等言論發表回應。