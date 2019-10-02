帝寶案查不查李登輝？ 林峯正：未收到中廣公文

2019-10-02 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



黨產會主委林峯正今天赴立院內政委員會備詢，林峯正表示，中廣董事長趙少康之前從沒有提過，有當初賣仁愛帝寶土地是由李登輝、劉泰英決定的簽呈，處份之後才出示，當然需要調查，黨產會要有依據才能辦事，任何檢舉都會接受。記者／林麗玉攝影 分享 facebook

行政院黨產會認定中廣為國民黨附隨組織，追繳77億。黨產會主委林峯正今天赴立院內政委員會備詢，國民黨立委林麗蟬質詢，黨產會是否也該去調查前總統李登輝、台綜院院長劉泰英？林峯正表示，中廣董事長趙少康處分之後，才提出有當初賣仁愛帝寶土地是由李登輝、劉泰英決定的簽呈，目前還沒收到中廣的正式公文，林表示，當然有需要調查，但黨產會要有依據才能辦事，任何檢舉都會接受。

對於黨產會認定中廣為國民黨附隨組織並追繳77億元，中廣董事長趙少康不滿，將控告國民黨前主席李登輝與投管會前主委劉泰英共同背信。林麗蟬今天問林峯正，黨產會是否也該去調查李登輝、劉泰英？林麗蟬說，黨產會追繳中廣77億元價金引發很多爭議，其中仁愛路的帝寶土地，中廣是在民國87年賣給中投公司，中投隔年88年轉賣給宏盛集團，但黨產會有沒有去調查，當初中投公司當時主政的李登輝、劉泰英？有沒有去詢問他們？

林峯正回應，當然有需要調查，中廣處分之後，趙少康才突然拿出一份簽呈，之前從沒有提，中廣說會來提供給黨產會，但現在還沒有給。林表示，趙少康之前都沒有提過，有當初賣仁愛帝寶土地是由李登輝、劉泰英決定的公文簽呈，黨產會處分之後，趙少康才出示有這一份簽呈，那也是他第一次看到，之前趙從沒提出過，至於當初賣仁愛路帝寶土地是否是李登輝、劉泰英決定？黨產會要有依據才能辦事，任何檢舉都會接受。

林麗蟬說，當初中廣將帝寶土地賣給中投公司，中投後來又將土地轉賣、賤價給宏盛集團，宏盛也捐兩億九千萬元給台綜院，這部分需不需要去調查？有沒有去問過李登輝、劉泰英？林峯正說，趙少康的正式公文還沒提供給他，黨產會都要有依據才能辦事，檢舉都會接受，國民黨也從來沒有提供證據給黨產會。