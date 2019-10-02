加油工「假承攬真僱傭」 中油、經濟部遭糾正
監委王美玉今表示，中油公司自民國102年底起，經勞動檢查發現其「勞務承攬廠商」有假承攬真僱傭等違法態樣與情節，且同時中油公司加油站人員參與面試及指揮監督，經濟部卻長期疏於管理，致嚴重損害政府形象，核有怠失，監察院通過糾正經濟部及中油公司。
監察院財政及經濟委員會、交通及採購委員會聯席會議於今日通過王美玉調查報告，提案糾正經濟部、中油公司。
王美玉指出，中油公司疑假承攬之名僱用加油工，該公司為國營事業機構，卻未訂定嚴謹勞務委外契約並盡監督之責，致該勞務承包廠商透過不滿1年期之契約等方式，將派駐同一地點工作之勞工，藉由轉換不同雇主或事業單位、重新計算工作年資，影響勞工特別休假日數等基本權益，但經濟部對派駐勞工在中油公司加油站提供勞務發生爭議時，未積極監督該公司及勞務承攬廠商確保勞工權益，致嚴重損害政府形象，核有怠失。
中油部分，王美玉說，中油公司指稱有依契約規定要求廠商遵守勞動法令並對違規廠商處罰，惟103年至107年僅有3件且罰款金額分別為新台幣1000元及2000元，與受影響勞工人數及主管機關罰鍰金額相去甚遠；且非但未對有違規紀錄廠商設定限制或更積極的履約管理，更無法掌握勞務承攬廠商違反勞動法令情形，對於受僱勞務承攬廠商勞工的權益保障顯有不力。
留言