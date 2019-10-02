加油工「假承攬真僱傭」 中油、經濟部遭糾正

2019-10-02 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



監委王美玉今表示，中油公司自民國102年底起，經勞動檢查發現其「勞務承攬廠商」有假承攬真僱傭等違法態樣與情節，且同時中油公司加油站人員參與面試及指揮監督，經濟部卻長期疏於管理，致嚴重損害政府形象，核有怠失，監察院通過糾正經濟部及中油公司。

監察院財政及經濟委員會、交通及採購委員會聯席會議於今日通過王美玉調查報告，提案糾正經濟部、中油公司。

王美玉指出，中油公司疑假承攬之名僱用加油工，該公司為國營事業機構，卻未訂定嚴謹勞務委外契約並盡監督之責，致該勞務承包廠商透過不滿1年期之契約等方式，將派駐同一地點工作之勞工，藉由轉換不同雇主或事業單位、重新計算工作年資，影響勞工特別休假日數等基本權益，但經濟部對派駐勞工在中油公司加油站提供勞務發生爭議時，未積極監督該公司及勞務承攬廠商確保勞工權益，致嚴重損害政府形象，核有怠失。