親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

周刊爆爭權染黑 長榮集團發表三點說明

最新民調／蔡英文勝韓國瑜18.3％ 政黨票國民黨獨佔鰲頭

加油工「假承攬真僱傭」 中油、經濟部遭糾正

2019-10-02 10:52聯合報 記者賴于榛╱即時報導

監委王美玉今表示，中油公司自民國102年底起，經勞動檢查發現其「勞務承攬廠商」有假承攬真僱傭等違法態樣與情節，且同時中油公司加油站人員參與面試及指揮監督，經濟部卻長期疏於管理，致嚴重損害政府形象，核有怠失，監察院通過糾正經濟部及中油公司。

監察院財政及經濟委員會、交通及採購委員會聯席會議於今日通過王美玉調查報告，提案糾正經濟部、中油公司。

王美玉指出，中油公司疑假承攬之名僱用加油工，該公司為國營事業機構，卻未訂定嚴謹勞務委外契約並盡監督之責，致該勞務承包廠商透過不滿1年期之契約等方式，將派駐同一地點工作之勞工，藉由轉換不同雇主或事業單位、重新計算工作年資，影響勞工特別休假日數等基本權益，但經濟部對派駐勞工在中油公司加油站提供勞務發生爭議時，未積極監督該公司及勞務承攬廠商確保勞工權益，致嚴重損害政府形象，核有怠失。

中油部分，王美玉說，中油公司指稱有依契約規定要求廠商遵守勞動法令並對違規廠商處罰，惟103年至107年僅有3件且罰款金額分別為新台幣1000元及2000元，與受影響勞工人數及主管機關罰鍰金額相去甚遠；且非但未對有違規紀錄廠商設定限制或更積極的履約管理，更無法掌握勞務承攬廠商違反勞動法令情形，對於受僱勞務承攬廠商勞工的權益保障顯有不力。

監委王美玉。本報資料照片
監委王美玉。本報資料照片
分享

中油加油站

相關新聞

蔡英文一抹微笑、馬英九一句話 勘災最讓災民心痛的卻是這個人

2019-10-02 08:00

馬系、蔡系都贊成 監院通過彈劾張天欽

2019-10-02 00:17

神明都敢騙 憑什麼教訓人？ 葉匡時回嗆蘇揆

2019-10-01 22:42

教師法完成三讀仍未實施 教長：今年底公布

2019-10-02 10:53

立院臨時提案通過：工程會一個月內提南方澳斷橋案報告

2019-10-02 10:42

長照基金四年內破產？ 衛福部要提自行估算版本

2019-10-02 10:41

「國家深慶得人」 鐵博籌備處主任洪致文就任

2019-10-02 10:27

陳建仁10日出訪教廷 代表總統邀教宗訪台

2019-10-01 23:59

聘用人員因公死亡撫慰金 考試院提高至27個月

2019-10-01 23:04

還在內鬥？國民黨選前撤換組發會主委李哲華

2019-10-01 22:09

藍委指人事派任年輕化跳票 蘇貞昌：會努力

2019-10-01 21:49

陳水扁任內取消國慶閲兵 促蔡總統取消國慶大典

2019-10-01 19:24

雙十將至 吳敦義：這個政府一定要將中華民國高高舉起

2019-10-01 19:17

香港遊行民眾中彈 韓競辦：港府應認清強壓只會對立

2019-10-01 19:06

習近平再提一國兩制 蘇揆：台灣人民絕不接受

2019-10-01 18:47

陳明通拿出報紙 重申「堅決反對一國兩制」

2019-10-01 18:35

影／監委高鳳仙與楊美鈴 說明通過彈劾張天欽

2019-10-01 17:06

監委王幼玲：張天欽該彈劾 但不算以假消息引導媒體

2019-10-01 16:18

影／好大的官威！蘇怒等花蓮 藍委斥接電話比救災重要?

2019-10-01 15:54

影╱促轉會東廠事件 監院彈劾張天欽

2019-10-01 15:48

習近平再提一國兩制 國民黨 ：堅決不接受一國兩制

2019-10-01 15:31

參與APEC遭中國干擾 外交部：堅持平等與會

2019-10-01 15:18

蘇貞昌在兇什麼？羅智強：你是選民淘汰的落選高官

2019-10-01 14:43

蔡英文取消台中彰化行程 趕往宜蘭勘災

2019-10-01 14:28

藍批震怒耍官威？ 蘇貞昌：是追究消防署機制

2019-10-01 14:26

蘇揆防災中心再度震怒 李鴻源批政治實境秀

2019-10-01 14:21

觀察站／過去不滿就發脾氣 蘇貞昌2.0進化如浩克

2019-10-01 14:18

斷交日蔡開心會英粉 黃暐瀚：若是馬英九會被罵多慘？

2019-10-01 14:04

孫大千：民進黨搞綠色恐怖 還蹭香港反送中 玷污民主

2019-10-01 13:59

副總統陳建仁 10日出訪教廷

2019-10-01 13:52

促轉會東廠說惹議 監察院通過彈劾張天欽

2019-10-01 13:29

徐斯儉將訪吐瓦魯 加強台吐雙邊合作

2019-10-01 13:27

習近平再提一國兩制 民進黨：文攻武嚇無法收買台灣

2019-10-01 13:22

【重磅快評】老被打臉的「台灣周潤發」吳釗燮

2019-10-01 13:15

蔡英文頒授沼田幹夫大綬景星勳章 讚台灣堅實夥伴

2019-10-01 13:01

蔡英文：警察就醫福利比照國軍 推警消社會住宅

2019-10-01 12:41

屏東韓家軍國慶辦踩街 網瘋傳韓國瑜將出席但事實是...

2019-10-01 12:38

葉匡時嗆蘇揆：神明都敢騙 憑什麼用教訓小孩語氣說話

2019-10-01 12:37

護理人員薪資低壓力大 蘇貞昌：願推動提高護理薪資

2019-10-01 12:34
看更多

熱門文章

葉匡時嗆蘇揆：神明都敢騙 憑什麼用教訓小孩語氣說話

2019-10-01 12:37

蔡英文一抹微笑、馬英九一句話 勘災最讓災民心痛的卻是這個人

2019-10-02 08:00

蘇貞昌在兇什麼？羅智強：你是選民淘汰的落選高官

2019-10-01 14:43

孫大千：民進黨搞綠色恐怖 還蹭香港反送中 玷污民主

2019-10-01 13:59

還在內鬥？國民黨選前撤換組發會主委李哲華

2019-10-01 22:09

國民黨像鐵達尼？沈富雄：起碼有兩位大老夢想兩個位置

2019-10-01 14:24

直言集／這樣的國民黨，能讓選民放心？

2019-10-02 00:42

李正皓：開除我黨籍的不是國民黨 是「國瑜黨」

2019-10-02 08:42

百億青創基金跳票？ 韓國瑜動怒：資金到位是逐步的

2019-10-01 11:02

獨／時力拒當小綠 雙北立委擬推人選挑戰何志偉、余天

2019-10-01 12:47

葉毓蘭質疑：何韻詩持觀光簽從事政治活動 院長卻護航

2019-10-01 12:21

陳水扁任內取消國慶閲兵 促蔡總統取消國慶大典

2019-10-01 19:24

哪最難放颱風假？網友點名2縣市 實際統計卻跌破眼鏡

2019-10-01 13:38

韓國瑜曝發明構想 林濁水酸：韓拉知識藍 先補國中程度

2019-10-02 06:46

蘇貞昌防災中心「再度震怒」 他指院長搞錯了兩件事

2019-10-01 12:32

改挺小英？郭台銘陣營：不可能！ 是否挺王態度保留

2019-10-01 11:43

斷交日蔡開心會英粉 黃暐瀚：若是馬英九會被罵多慘？

2019-10-01 14:04

內鬥浮檯面？國民黨撤換組織戰操盤手

2019-10-02 00:35

柯文哲掉粉16萬聲量起伏大 韓國瑜自爆讓蔡英文穩高檔

2019-10-01 13:42

立委選舉哪縣市最挺韓國瑜？ 與韓合體還有6+1看板

2019-10-01 17:34

大鵬下台 霍守業接任國防安全研究院董座

2019-10-01 17:25

韓國瑜民調低…「逆風」才現實力 孫大千籲韓粉三堅持

2019-10-02 08:32

【即時短評】蘇貞昌2.0與綠巨人浩克

2019-10-01 12:18

國一銜接台74道路 蘇貞昌：年底前一定動工

2019-10-01 11:47

神明都敢騙 憑什麼教訓人？ 葉匡時回嗆蘇揆

2019-10-01 22:42

馬系、蔡系都贊成 監院通過彈劾張天欽

2019-10-02 00:17

統促黨北車集會 白狼現身警4度舉牌祭「警海」排除

2019-10-01 17:31

屏東韓家軍國慶辦踩街 網瘋傳韓國瑜將出席但事實是...

2019-10-01 12:38

一邊一國玩真的 陳水扁在故鄉台南推立委參選人

2019-10-01 17:42

【重磅快評】老被打臉的「台灣周潤發」吳釗燮

2019-10-01 13:15

挺韓國瑜粉專變黑韓 韓陣營：惡質破壞社會互信

2019-10-01 12:32

習近平再提一國兩制 國民黨 ：堅決不接受一國兩制

2019-10-01 15:31

青年局幫創業 韓國瑜：也想過要發明，惜沒第一桶金

2019-10-01 10:57

與親民黨合作？ 王金平：一切都順其自然

2019-10-01 17:33

郭台銘想見宋楚瑜 親民黨：歡迎郭柯王來聊

2019-10-02 00:32

雙十將至 吳敦義：這個政府一定要將中華民國高高舉起

2019-10-01 19:17

最新民調／蔡英文勝韓國瑜18.3％ 政黨票國民黨獨佔鰲頭

2019-10-02 10:32

鎖定陳水扁故鄉 一邊一國黨首波立委人選出爐

2019-10-01 11:44

確認陳雨凡無參選意願 時力：未來選區協調以黨對談

2019-10-01 16:41

影／監委高鳳仙與楊美鈴 說明通過彈劾張天欽

2019-10-01 17:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top