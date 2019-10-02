長照基金四年內破產？ 衛福部要提自行估算版本

2019-10-02 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



立委王育敏表示，根據立院預算中心推估與衛福部預算編列情形，長照基金將於3年內（民國111年時）面臨破產。圖／王育敏國會辦公室提供 分享 facebook

我國長照資源需求隨著人口老化提升，有立法委員援引立法院預算中心預估資料表示，長照服務發展基金將於112年面臨破產，要求衛福部回答下一步該怎麼走。衛福部長陳時中表示，預算需求要視長照服務資源布建多廣多強，衛福部將在一周內提出自行估算的版本供各界參考。

立法院今天召開社福及衛環委員會審查明年度公務預算及基金，長照預算成為焦點。衛福部報告，明年中央政府各部會編列的長照預算共411.8億餘元，包含長照服務發展基金386.7億餘元、醫療發展基金3.1億餘元、前瞻基礎建設計畫特別預算21.9億餘元，較上年度增加49.7億餘元、約增加13.75%。

立法委員王育敏表示，根據立法院預算中心推估，未來四年長照基金每年收入325.7億元，但支出卻陸續提升，109年預計支出324.2億元、110年預計支出385.2億元、111年預計支出438.7億元、112年預計支出469.2億元。收支相減顯示，長照基金將於112年面臨破產。

王育敏表示，立法院預算中心評估得相當保守，他們估計明年長照基金支出324.2億元，但對照衛福部編列的預算，明年編列的費用已逾386.7億元 ，「這樣看來，長照基金將提前在111年就面臨收支不平衡」。

王育敏表示，財政部上周在長照專報表示，我國4月10日公布財政紀律法，衛福部依法似乎不能再於長照服務法第15條增訂固定經費額度或比率的稅收、限定專款專用，「請問你下一步怎麼走？」

衛福部長陳時中表示，預算需求要視長照服務資源布建多廣多強，未來不足的數額將爭取公務預算挹注，且地方政府執行率往往未達百分百，因此長照基因餘額會比預期多一些。

王育敏表示，衛福部寄望公務預算挹注缺乏長遠考量，更不應該用地方政府執行率低來計算長照基金的喘息空間。如果衛福部不認同立院預算中心推估的資料，須自行作一份推估報告周知各界。