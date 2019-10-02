「國家深慶得人」 鐵博籌備處主任洪致文就任

2019-10-02 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



國家鐵道博物館籌備處今天上午舉行揭牌及主任布達儀式，由鐵道專家洪致文就任首任主任。與會人士都盛讚國家深慶得人，洪致文是最適合人選。

文化部長鄭麗君今臨時因病未出席，由政務次長蕭宗煌前來代為轉達鄭麗君說法。蕭宗煌表示，鐵博前身「台北機廠」曾是火車修復的基地、火車的醫院，也有人說是火車的度假中心。這塊基地留下，將是國家永久的文化資產，讓後代了解這基地對台灣經濟、社會發展的貢獻。

蕭宗煌說，洪致文長年研究過去被稱為「文化恐怖份子」，鄭麗君找洪致文前來，希望未來能達成她心目中的鐵博三大特色。包括首先是「活的博物館」，讓原有機具可以運轉，讓大家了解博物館內將貴車輛的動態展示、修復技術的永續保存；第二是「面向公眾，且會說故事的博物館」，再現鐵道史、交通史、生活記憶等；第三，要作為一個具有現代性反思、具有當代精神的博物館。

蕭宗煌說，鐵博籌備處未來將與交通部組成行政法人，此基地仍屬於交通部，只是讓文化部營運。目前相關整修都在進行，計畫澡堂明年可正式開放。