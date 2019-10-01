親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
米塔颱風高警戒
防颱資訊總整理
米塔颱風假爭議
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

香港十一大抗爭：港警實彈開火 高中生左胸中槍命危

陳水扁任內取消國慶閲兵 促蔡總統取消國慶大典

2019-10-01 19:24聯合報 記者林政忠╱即時報導

雙十國慶即將登場，前總統陳水扁今天在臉書貼文，他可以取消軍國主義威權統治象徵的「國慶閲兵」，呼籲蔡英文總統應該也可以取消勞民傷財、勞師動眾的「國慶大典」。

陳水扁貼文如下：

阿扁可以取消軍國主義威權統治象徵的「國慶閲兵」，蔡總統應該也可以取消勞民傷財、勞師動眾的「國慶大典」！？

台北府前總共舉辦過十七次國慶閱兵。除1949年的第一次，蔣介石總統已經辭職下野，李宗仁代總統逃亡美國，是由東南軍政公署長官陳誠主持外，其餘16次歷經4位總統，蔣介石共11次，蔣經國及李登輝各2次，嚴家淦1次。2000年阿扁上任就把國慶閱兵給取消了，直到現在，馬蔡二位總統都沒有再恢復。

蔣介石總統1950年3月1日在台「復行視事」當年沒有舉辦國慶閱兵。1951年開始除了1958年823金門砲戰，1962年因台海局勢緊張未如常舉行外，真的是年年閱兵。但1964年國慶閱兵，郝柏村擔任閱兵指揮官，有二架參加空中分列式的F104戰機發生擦撞，墜毀在土城，飛官殉職，地面平民嚴重傷亡，迷信的老蔣總統隔年起就停辦國慶閱兵，直到1975年過世，嚴家淦繼任總統再舉辦一次。1978年、1988年蔣經國、李登輝新任總統那年也都有舉辦，有三軍部隊向新三軍統帥效忠意味。最後一次則是李登輝1991年的擴大閱兵慶祝建國80年。

1991年國慶閲兵前「100行動聯盟」發起「反閱兵 廢惡法」，20年後的2011年仍被郝柏村說成「台獨份子準備鬧事」。2006年紅衫軍之亂時，竟有橘營立委大鬧會場，干擾三軍樂儀隊的前進，把國家「生日」，唱衰成「祭日」，阿扁覺得這種國慶大典不辦也罷，美國在7月4日也沒有辦什麼國慶大典，於是宣布2007年國慶大典還辦不辦將從長計議。王金平院長當大會主席堅持續辦，阿扁則要求改變型態，才有「國防展演」的規劃設計，這樣就可以只觀禮不必致詞講話了。

2000年阿扁首度當選總統，沿襲往例應舉行國慶閱兵，軍方請示要不要循例辦理？阿扁告訴軍方國慶閱兵是軍國主義的產物，極權國家才會展示軍威，全世界任何民主國家不會這樣做，縱使共產國家也只剩中國、北韓、越南才有。就這樣正式取消了之前4位總統都舉辦過的國慶閱兵；也取消了整齊劃一的陸官校慶「踢正步」傳統。

過去國慶大會及閱兵都會有學生的「排字」，不是排出蔣介石的遺像，就是排出反共八股的政治標語，也在阿扁時代取消，減輕很多高中生不必要的負擔。以前府前南北廣場都可以看到斗大的八個大字，跟目前北京天安門廣場上的政治標語很像。從兩蔣到李登輝時代都沒有消失過，「反攻大陸 消滅共匪」、「反共必勝 建國必成」、「莊敬自強 處變不驚」、「三民主義 統一中國」，到「自由民主 統一中國」，阿扁以防颱準備為由，將反共八股招牌給拆卸下來。連國慶大典總統帶領大家呼口號。阿扁更將「光復大陸國土」、「完成統一大業」改為「自由民主萬歲」、「台灣人民萬歲」。最後連「三民主義萬歲」、「中華民國萬歲」也不喊了，代之的是「台灣加油」、「台灣萬歲」！

12年過去了，蔡總統也可以研議2020年開始取消勞民傷財勞師動眾的「國慶大典」，改由酒會或茶會代替！？畢竟傳統或慣例都是可以改變的。

雙十國慶即將登場，前總統陳水扁在臉書貼文，呼籲蔡英文總統取消勞民傷財、勞師動眾的...
雙十國慶即將登場，前總統陳水扁在臉書貼文，呼籲蔡英文總統取消勞民傷財、勞師動眾的「國慶大典」。圖為蔡總統去年主持總統府前國慶典禮，向全國發表談話。本報系資料照片
分享

國慶陳水扁蔡英文

相關新聞

雙十將至 吳敦義：這個政府一定要將中華民國高高舉起

2019-10-01 19:17

香港遊行民眾中彈 韓競辦：港府應認清強壓只會對立

2019-10-01 19:06

習近平再提一國兩制 蘇揆：台灣人民絕不接受

2019-10-01 18:47

陳明通拿出報紙 重申「堅決反對一國兩制」

2019-10-01 18:35

影／監委高鳳仙與楊美鈴 說明通過彈劾張天欽

2019-10-01 17:06

監委王幼玲：張天欽該彈劾 但不算以假消息引導媒體

2019-10-01 16:18

影／好大的官威！蘇怒等花蓮 藍委斥接電話比救災重要?

2019-10-01 15:54

影╱促轉會東廠事件 監院彈劾張天欽

2019-10-01 15:48

習近平再提一國兩制 國民黨 ：堅決不接受一國兩制

2019-10-01 15:31

參與APEC遭中國干擾 外交部：堅持平等與會

2019-10-01 15:18

蘇貞昌在兇什麼？羅智強：你是選民淘汰的落選高官

2019-10-01 14:43

蔡英文取消台中彰化行程 趕往宜蘭勘災

2019-10-01 14:28

藍批震怒耍官威？ 蘇貞昌：是追究消防署機制

2019-10-01 14:26

蘇揆防災中心再度震怒 李鴻源批政治實境秀

2019-10-01 14:21

觀察站／過去不滿就發脾氣 蘇貞昌2.0進化如浩克

2019-10-01 14:18

斷交日蔡開心會英粉 黃暐瀚：若是馬英九會被罵多慘？

2019-10-01 14:04

孫大千：民進黨搞綠色恐怖 還蹭香港反送中 玷污民主

2019-10-01 13:59

副總統陳建仁 10日出訪教廷

2019-10-01 13:52

促轉會東廠說惹議 監察院通過彈劾張天欽

2019-10-01 13:29

徐斯儉將訪吐瓦魯 加強台吐雙邊合作

2019-10-01 13:27

習近平再提一國兩制 民進黨：文攻武嚇無法收買台灣

2019-10-01 13:22

【重磅快評】老被打臉的「台灣周潤發」吳釗燮

2019-10-01 13:15

蔡英文頒授沼田幹夫大綬景星勳章 讚台灣堅實夥伴

2019-10-01 13:01

蔡英文：警察就醫福利比照國軍 推警消社會住宅

2019-10-01 12:41

屏東韓家軍國慶辦踩街 網瘋傳韓國瑜將出席但事實是...

2019-10-01 12:38

葉匡時嗆蘇揆：神明都敢騙 憑什麼用教訓小孩語氣說話

2019-10-01 12:37

護理人員薪資低壓力大 蘇貞昌：願推動提高護理薪資

2019-10-01 12:34

挺韓國瑜粉專變黑韓 韓陣營：惡質破壞社會互信

2019-10-01 12:32

蘇貞昌防災中心「再度震怒」 他指院長搞錯了兩件事

2019-10-01 12:32

葉毓蘭質疑：何韻詩持觀光簽從事政治活動 院長卻護航

2019-10-01 12:21

【即時短評】蘇貞昌2.0與綠巨人浩克

2019-10-01 12:18

台日漁業協議 今台北舉行專家會議

2019-10-01 12:02

直面暴力 無畏無懼：何韻詩遭潑紅漆事件

2019-10-01 11:57

高鐵南延論戰 潘孟安：屏東人的需求不應成為選舉話題

2019-10-01 11:56

國一銜接台74道路 蘇貞昌：年底前一定動工

2019-10-01 11:47

何韻詩在台遭突襲 蘇揆：潑漆者是中國代理人

2019-10-01 11:38

陳建仁將出訪 蔡英文：台灣與教廷關係穩固

2019-10-01 11:25

柯文哲表示台灣95%都是台灣派 不要抹紅

2019-10-01 10:54

民眾黨打綠營「有仇報仇」？ 柯文哲：剛好那裡有人

2019-10-01 10:53
看更多

熱門文章

建中、北一女為何設國防班？國軍想直接「樹上摘果子」

2019-10-01 08:00

葉匡時嗆蘇揆：神明都敢騙 憑什麼用教訓小孩語氣說話

2019-10-01 12:37

就是現在！恐吹出14級風 氣象局對新北基隆發強風告警

2019-09-30 21:42

對韓國瑜多有指教？國民黨區考紀會明開會議處李正皓

2019-09-30 20:03

新竹縣宣布明天正常上班上課

2019-09-30 20:08

楊秋興臉書PO文吐「真」言！ 「韓朱配」會害死國民黨

2019-10-01 00:26

米塔路徑東修對台影響下降！台東已脫離暴風圈

2019-09-30 21:03

蘇貞昌在兇什麼？羅智強：你是選民淘汰的落選高官

2019-10-01 14:43

蘇貞昌駁吃相難看 柯文哲嗆百姓有眼睛

2019-10-01 01:07

防災連不上線 蘇揆又怒了 花蓮有苦衷

2019-10-01 00:37

米塔北移 本島已脫離暴風圈 桃園以北應防大雨

2019-10-01 06:18

史上最亂颱風假… 「一竹兩制」民怨衝天被罵翻

2019-09-30 23:59

洪恆珠將出線攪亂選情？潘孟安：綠營候選人得再拚一點

2019-10-01 10:00

颱風米塔逐漸遠颺 苗栗明天上班上課

2019-09-30 20:05

米塔颱風夾帶豪大雨 員山子接連4天第三次分洪

2019-10-01 02:10

米塔颱風遠離 北北基明正常上班上課

2019-09-30 21:02

國民黨像鐵達尼？沈富雄：起碼有兩位大老夢想兩個位置

2019-10-01 14:24

彭啟明：米塔十級暴風半徑未觸地 台灣非常幸運

2019-10-01 07:53

北部風雨現在最有感！ 彭啟明：這波頭過身就過

2019-09-30 23:07

再咬蔡論文 呂秀蓮籲公布畢業證書

2019-10-01 00:55

獨／時力拒當小綠 雙北立委擬推人選挑戰何志偉、余天

2019-10-01 12:47

百億青創基金跳票？ 韓國瑜動怒：資金到位是逐步的

2019-10-01 11:02

官方秀「獵犀」戰力 外島清點標槍飛彈好威

2019-09-30 22:33

新北市府宣布 明天正常上班上課

2019-09-30 21:02

葉毓蘭質疑：何韻詩持觀光簽從事政治活動 院長卻護航

2019-10-01 12:21

哪最難放颱風假？網友點名2縣市 實際統計卻跌破眼鏡

2019-10-01 13:38

曾反高鐵進高雄市區？蘇貞昌酸葉匡時「越學越壞」

2019-10-01 09:26

包正豪：台灣法律像印度教聖女 被特定人士洩慾

2019-10-01 00:26

讀高中新版歷史 蔡正元：應正名為台獨政治基本教材

2019-09-30 21:08

細數綠營發言人出包史 他嘆：是請「鬼」當門神

2019-10-01 08:08

蘇貞昌防災中心「再度震怒」 他指院長搞錯了兩件事

2019-10-01 12:32

米塔颱風來襲 北投民族街疑土石鬆動 8台車滑落邊坡

2019-10-01 07:08

北北基30日同步停班停課 林右昌：3市長共同決定

2019-09-30 22:01

正牌郭家軍 李嘉進之子出征國會

2019-10-01 01:05

改挺小英？郭台銘陣營：不可能！ 是否挺王態度保留

2019-10-01 11:43

即時短評／兩度為測試連線動怒 真有必要還是秀過頭？

2019-10-01 00:39

新竹市10月1日正常上班上課

2019-09-30 20:12

新竹縣深夜宣布 尖石、五峰這5所小學停班課

2019-09-30 23:33

握總統門票 親民黨掀路線之爭

2019-10-01 01:11

柯文哲掉粉16萬聲量起伏大 韓國瑜自爆讓蔡英文穩高檔

2019-10-01 13:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top