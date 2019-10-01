香港遊行民眾中彈 韓競辦：港府應認清強壓只會對立

2019-10-01 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



香港警察朝反送中示威者開槍。 圖擷自 香港大學學生會校園電視 分享 facebook

香港今集會遊行爆發警民衝突，據香港媒體報導，下午在荃灣大河道有示威者遭實彈擊中左胸。對此，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室表達對香港情勢的高度關心與憂慮，並鄭重呼籲香港政府必須保障香港人民的言論與集會自由。

韓競辦表示，港府應該明確認清，強力壓制只會埋下對立的因子，唯有真誠對話才是團結人民、化解爭議的唯一方法。同時嚴厲譴責所有的暴力行為，並且堅定支持香港的言論自由與和平集會自由。