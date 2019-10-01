影／監委高鳳仙與楊美鈴 說明通過彈劾張天欽

2019-10-01 17:06 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 蘇健忠 ╱即時報導



監委高鳳仙、彈劾案審查會主席瓦歷斯．貝林與監委楊美鈴下午舉行記者會，說明監察院今天召開彈劾案審查會，以12比0的票數，全數同意通過彈劾前促轉會副主委張天欽，將張天欽移送公務員懲戒委員會。