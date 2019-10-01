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影／監委高鳳仙與楊美鈴 說明通過彈劾張天欽

2019-10-01 17:06聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

監委高鳳仙、彈劾案審查會主席瓦歷斯．貝林與監委楊美鈴下午舉行記者會，說明監察院今天召開彈劾案審查會，以12比0的票數，全數同意通過彈劾前促轉會副主委張天欽，將張天欽移送公務員懲戒委員會。

彈劾案審查決定書指出，張天欽為推動除垢法，意圖以侯友宜為轉型正義最惡劣的例子，且讓民進黨委員為側翼，讓除垢法及侯友宜等相關議題在促轉會、立法院、中選會中燃燒，並謔稱促轉會為東廠，重創促轉會的聲譽，違失事證明確，因此依法彈劾。

監委高鳳仙（左）與監委楊美鈴（右）下午舉行記者會，說明監察院今天召開彈劾案審查會...
監委高鳳仙（左）與監委楊美鈴（右）下午舉行記者會，說明監察院今天召開彈劾案審查會，以12比0的票數，全數同意通過彈劾前促轉會副主委張天欽，將張天欽移送公務員懲戒委員會。記者蘇健忠／攝影
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監委高鳳仙（左起）、彈劾案審查會主席瓦歷斯．貝林、監委楊美鈴下午舉行記者會，說明...
監委高鳳仙（左起）、彈劾案審查會主席瓦歷斯．貝林、監委楊美鈴下午舉行記者會，說明監察院今天召開彈劾案審查會，以12比0的票數，全數同意通過彈劾前促轉會副主委張天欽，將張天欽移送公務員懲戒委員會。彈劾案審查決定書指出，張天欽為推動除垢法，意圖以侯友宜為轉型正義最惡劣的例子，且讓民進黨委員為側翼，讓除垢法及侯友宜等相關議題在促轉會、立法院、中選會中燃燒，並謔稱促轉會升格變東廠，重創促轉會的聲譽，違失事證明確，因此依法彈劾。記者蘇健忠／攝影
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促轉會張天欽彈劾案侯友宜

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