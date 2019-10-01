油罐車失火造成橋斷？徐國勇：他回報的訊息非總統口誤

2019-10-01 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



宜蘭南方澳跨海大橋今上午發生崩塌，蔡英文總統在接受訪問時表示是「油罐車失火造成大橋斷裂」，被認為是口誤，內政部長徐國勇則在臉書上表示，媒體第一時間訪問總統，總統所回應的訊息，都是他依據現場回報所提供的，接著，依勘驗影帶，確認是先斷橋，油罐車落下才著火。所以，訊息是依救災進度更新，並非總統口誤。

徐國勇在臉書上先對事件傷者表達慰問，另也指示救災人員全力搜救受困漁船中的民眾。

他表示，他今早一接到訊息，便立即趕往宜蘭了解狀況。而在途中我也向總統報告即時狀況，讓總統即時掌握資訊，也報告總統，他已請求指派國軍的水下搜救大隊來協助搜救。總統立即指示國軍全力支援救災。

徐國勇指出，因為所有的訊息都是依救難現場的狀況，而隨時地更新進度及更新最新訊息；因此，在第一時間，他先向總統報告的訊息，是依救難現場所回報的狀況，是橋上有油罐車失火造成橋面斷裂。但後來看完完整影片後，釐清是跨海大橋先崩塌，而油罐車墜落後隨即失火。此外，也因一開始搜救訊息的混亂，導致送醫人數與最後訊息不一致的情形，因為，後來水下搜救大隊加入，才發現水面下還有被壓著的船隻及可能還有6人受困於漁船中。

他表示，救難現場即時訊息回報是持續更新的，他也持續在每個時點向總統及院長報告最新進度，以讓總統、院長能密切掌握災情。因此，媒體第一時間訪問總統，總統所回應的訊息，都是他依據現場回報所提供的，接著，依勘驗影帶，確認是先斷橋，油罐車落下才著火。所以，訊息是依救災進度更新，並非總統口誤。