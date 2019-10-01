監委王幼玲：張天欽該彈劾 但不算以假消息引導媒體

2019-10-01 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



監察院今天上午以12:0全數通過對促轉會前副主委張天欽的彈劾。出席投下贊成票的監委王幼玲事後發布新聞稿表示，張天欽在去年8月24日召集內部非正式會議中，以新北市長參選人侯友宜為除垢法的案例，言論不當，招致輿論非議，損及機關公信力，影響轉型正義推動，的確應該被彈劾。但是彈劾案文指稱他「對媒體釋放不實訊息，引導媒體報導除垢法劍指當時新北市長候選人侯友宜」等違失，則是斷章取義，未能還原事實脈絡的指控。

王幼玲說，107年8月22日張天欽接受寶島聯播網主持人簡余晏專訪時，主持人主動問及：「有沒有辦法找到加害者，有沒有辦法讓社會正義得申張呢？那就是《除垢法》。」之後張天欽作了除垢法各國的介紹及立法過程的背景說明。寶島聯播網發出新聞稿，自由時報，聯合報及中央社跟進報導，中評社在8月23日發稿，標題「促轉會推除垢法 劍指侯友宜？」，文中附會點出是針對侯友宜。因此從新聞事件的脈絡，並沒有證據顯示張天欽引導媒體，釋放不實訊息。

王幼玲說，僅管如此，但張天欽於媒體報導之後，見獵心喜，在8月24日召開內部非正式會議，企圖利用機會以侯友宜為例來推動除垢法，則屬不當，是被彈劾的理由。

對於張天欽是否對媒體釋放不實訊息，或是引導媒體報導侯友宜？在監察院對彈劾案的新聞稿中，對於此部分的原文是：