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監委王幼玲：張天欽該彈劾 但不算以假消息引導媒體

2019-10-01 16:18聯合報 記者程嘉文╱即時報導

監察院今天上午以12:0全數通過對促轉會前副主委張天欽的彈劾。出席投下贊成票的監委王幼玲事後發布新聞稿表示，張天欽在去年8月24日召集內部非正式會議中，以新北市長參選人侯友宜為除垢法的案例，言論不當，招致輿論非議，損及機關公信力，影響轉型正義推動，的確應該被彈劾。但是彈劾案文指稱他「對媒體釋放不實訊息，引導媒體報導除垢法劍指當時新北市長候選人侯友宜」等違失，則是斷章取義，未能還原事實脈絡的指控。

王幼玲說，107年8月22日張天欽接受寶島聯播網主持人簡余晏專訪時，主持人主動問及：「有沒有辦法找到加害者，有沒有辦法讓社會正義得申張呢？那就是《除垢法》。」之後張天欽作了除垢法各國的介紹及立法過程的背景說明。寶島聯播網發出新聞稿，自由時報，聯合報及中央社跟進報導，中評社在8月23日發稿，標題「促轉會推除垢法 劍指侯友宜？」，文中附會點出是針對侯友宜。因此從新聞事件的脈絡，並沒有證據顯示張天欽引導媒體，釋放不實訊息。

王幼玲說，僅管如此，但張天欽於媒體報導之後，見獵心喜，在8月24日召開內部非正式會議，企圖利用機會以侯友宜為例來推動除垢法，則屬不當，是被彈劾的理由。

對於張天欽是否對媒體釋放不實訊息，或是引導媒體報導侯友宜？在監察院對彈劾案的新聞稿中，對於此部分的原文是：

『被彈劾人張天欽明知促進轉型正義條例雖規定促轉會應規劃人事清查處置，但未規定該會要訂人事清查法(除垢法)，該會內部並未討論是否立法，竟於107年8月22日、23日接受媒體訪問時表示：促轉會正在討論人事清查法案，先以6到8個月時間進行委外研究，最快明年中提出法案，對二二八或白色恐怖的加害者如檢察官、法官或警總等人員進行身分清查與釐清責任等訊息，經寶島聯播網、自由時報、聯合報、中央社等媒體於22日或23日報導，中評網於23日報導「中評關注：促轉會推除垢法　劍指侯友宜？」後，被彈劾人於同月24日邀集前主任秘書許君如等5人開會時表示：聯合報2次打電話向其確認後，隔天就是頭版新聞，中央社是其故意放消息，及寫英文字suspected position(可疑的位子)、protected position(被保護的位子)給該社，中評網報導「促轉會劍指侯友宜」是因為其寫的英文字，重點不在法官檢察官，而是被保護的位子，跟你有擔任過可疑的位子，中評都是高手，當然就知道你在幹嘛等語。被彈劾人以促轉會副主委及發言人身分，對媒體釋放促轉會將制定除垢法之不實訊息，讓人誤以為促轉會正規劃研擬除垢法，又引導媒體報導除垢法係劍指當時為新北市長候選人之侯友宜，核有明確違失。』

張天欽。資料照，記者杜建重／攝影
張天欽。資料照，記者杜建重／攝影
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侯友宜促轉會

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