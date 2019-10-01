曾永權：整合黨部地方組織 韓辦系統增強競選戰力

2019-10-01 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



國民黨副主席兼秘書長曾永權(韓國瑜全國競選總部總幹事)，今天下午到桃園市與黨籍議長、議員和地方黨部討論2020總統選舉桃園市輔選工作，他表示專程來桃園和議長邱奕勝等人開競選幹部會議，要讓黨的輔選系統跟地方組織系統，還有運作多時的韓辦系統能整合，讓競選總部的架構更周嚴、增強戰力。

曾永權指出，會議中也要說明這次的大選定調為總統跟立委的聯合競選，目前22縣市所有的選舉布局已經完成，要進入橫向聯繫，所以專程來跟邱奕勝議長請益，和懇託桃園市的幹部，大家全力打贏這次選舉。

一行人在桃園市議會議長室開會交換意見，邱奕勝說，桃園市韓國瑜競選總部的基本架構都已經擬訂好了，架構內容也送黨中央，讓中央了解13區的競選架構。另外，桃園市議會國民黨團在書記長梁為超議員帶領下，黨籍議員都全力以赴幫忙總統參選人韓國瑜和6位獲提名的立委參選人。

曾永權表示，韓國瑜各縣市的活動正緊鑼密鼓安排和加強請託，目前桃園的行程還要再排討論。對韓國瑜民調落後一事，曾永權表示尊重、參考，民調受到各方面的影響，國民黨會參考注意，總之，韓國瑜目前充滿信心，戰鬥力也強，22縣市的競選幹部大家都有勝選的決心。

韓國瑜因為高雄市議會開議，能安排拜票的行程時間很有限，是否有影響，曾永權認為韓國瑜會利用非市政時間全力以赴，到各縣市懇託。