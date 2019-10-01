呂秀蓮返桃園宣揚和平、中立理念 尋求總統連署支持

2019-10-01 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



前總總統呂秀蓮，今天下午返桃園中壢，由台灣國際職業婦女協會產業推廣委員會召集人楊鄧今華等人陪同與地方茶敘，宣揚她主張的和平、中立、喜樂參選總統理念，強調她與蔡英文、韓國瑜的不同風格，尋求地方人士及社團的連署支持參選總統。

前副總統呂秀蓮表示，9月17日宣布參選總總，同時宣布前南投縣長、立法委員彭百顯擔任副手，反觀國、民兩黨經過漫長的初選，迄今副總統人選仍是未知數，顯見對於國家副元首的不重視，甚至副總統的候選人，可以變成政治交易的籌碼。由此可看出我的風格與韓、蔡不同，請大家從這一點重新認清總統參選人。

呂秀蓮表示，每2年的地方選舉是期中考、總統大選是期末考，去年的期中考有目共睹，民進黨一敗塗地，卻讓敗選的人擔任高官，如行政院長、交通部長，顯現的是蔡英文作為總統、主席的權力傲慢，背離民意、顛覆民主價值，是與人民作對。

媒體提問呂秀蓮，參選會不會被認為是分裂泛綠？呂秀蓮表示，國家與政黨競爭孰重孰輕？當初民進黨是由有志之士促成，有理想有抱負，當權者卻背離了建黨的方向，因此不是誰分裂了誰，而是國、民兩黨不斷對立、輪流宰制台灣，分裂台灣比分裂政黨更為嚴重，我不認為我分裂了綠營，每個人都應有獨立思考的選擇。

對前行政院院長賴清德，會否出任副手？呂秀蓮表示，不清楚，已無聯絡來往，比暗指本來的好戲一樁，卻變成歹戲拖棚。

提及參選抱負政見，呂秀蓮表示，非洲有句諺語，兩隻大象衝突時，周圍的小動物只能自求多福，美、中開打就像大象競爭，我的主張是和平、中立，介於兩強之間，應該與世界各國更多的對話、來往，開啟中、美間的新關係。