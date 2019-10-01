親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
米塔颱風高警戒
防颱資訊總整理
米塔颱風假爭議
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

南方澳斷橋壓住漁船 海軍艦船拖出一艘

促轉會東廠事件 監院彈劾張天欽

2019-10-01 15:48聯合報 記者程嘉文╱即時報導

監察院於今日以12比0全票通過委員高鳳仙、楊美鈴的彈劾提案，彈劾促轉會前副主委張...
監察院於今日以12比0全票通過委員高鳳仙、楊美鈴的彈劾提案，彈劾促轉會前副主委張天欽。 圖／聯合報系資料照片
分享

行政院促進轉型正義委員會前副主委張天欽、前主任秘書許君如、前研究員蕭吉男及曾建元、前副研究員張世岳及吳佩蓉等6人，於107年8月24日內部會議中研議操作特定議題，意圖影響新北市市長參選人侯友宜選情。監察院於今日以12比0全票通過委員高鳳仙、楊美鈴的彈劾提案，彈劾張天欽，移送公務員懲戒委員會審理。

高鳳仙、楊美鈴表示，張天欽明知促轉條例雖規定促轉會應規劃人事清查處置，但未規定該會要訂人事清查法（除垢法），會內亦未討論是否立法，卻於107年8月22日、23日接受媒體訪問時表示「促轉會正在討論人事清查法案，先以6到8個月時間進行委外研究，最快明年中提出法案，對二二八或白色恐怖的加害者如檢察官、法官或警總等人員進行身分清查與釐清責任」等訊息，經多家媒體於22日或23日報導，其中中評網於23日報導「中評關注：促轉會推除垢法　劍指侯友宜？」，張天欽於24日邀集許君如等5人開會時，表示「中評都是高手，當然就知道你在幹嘛」等語。

監委批評，張天欽以促轉會副主委及發言人身分，對媒體釋放制定除垢法之不實訊息，讓人誤以為促轉會正規劃研擬除垢法，又引導媒體報導除垢法係針對當時參選新北市長之侯友宜，核有明確違失。

監委指出，張天欽於107年8月24日召開非正式會議，討論如何繼續炒作除垢法及侯友宜相關新聞。被彈劾人於會中表示：侯友宜說鄭南榕案件他是去救援、問心無愧，是轉型正義最惡劣的例子，「如果沒有炒作很可惜，不直接講，間接影射的話最可怕、殺傷力最強。」並且強調，自己不接受主委黃煌雄定調走南非的和解不走德國的究責，「絕對會把他翻案。不管是侯友宜涉及的，我們就提前引爆，我絕對是戴著鋼盔上了。」張天欽並指示準備例子，餵給民進黨立委威權議題，「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠，司法及法制委員會的8個民進黨委員是我們的側翼」等語。

許君如表示：有投票權就那8個人，我們的開議期間要有委員要當側翼，他們是最有力的側翼等語。張世岳表示：現在還有選舉考量，所以用字一定更辛辣等語。蕭吉男表示：投侯友宜一票就等於投汙垢一票，講侯友宜，引蛇出洞，現在是引垢出洞。除垢一定要有拖把，搞不好有人送你好神拖，我給你一個點子，包括侯友宜是不是汙垢，你要作秀就送拖把給我，我知道下禮拜他們要登記市長、議員及里長登記參選，各地方選委會就有人想要用這個東西來做個點。我們現在正義是一隻腳奠基在東廠，本來是西廠跟南廠，現在變東廠等語。

監委指出，被彈劾人身為促轉會副主委，為推動除垢法，竟意圖以新北市長候選人侯友宜為轉型正義最惡劣的例子，是除垢法的汙垢，要蕭吉男等人準備相關案例，用間接影射手法，對民進黨立委餵威權題，以民進黨委員為側翼，讓除垢法及侯友宜等相關議題在促轉會、立法院、中選會中燃燒，並謔稱促轉會由西廠升格變為東廠，不僅違反促轉會委員應超出黨派以外依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動之規定，而且重創促轉會之聲譽，讓促轉會能否推動轉型正義遭受嚴重質疑，核有重大違失。促轉會及行政院之調查報告亦為相同之認定，均認被彈劾人嚴重損害促轉會的公信力，不利轉型正義之推動，極為不當。

監察委員高鳳仙、楊美鈴指出，被彈劾人所為，違反公務員服務法第1條、促轉條例第12條第2項（促轉會委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動）及行政中立法第3條（公務人員應嚴守行政中立，依據法令執行職務，忠實推行政府政策，服務人民）等規定，構成公務員懲戒法第2條所定應受懲戒事由，依法提案彈劾，移請公務員懲戒委員會審理依法懲戒。

促轉會張天欽轉型正義民進黨

相關新聞

直面暴力 無畏無懼：何韻詩遭潑紅漆事件

2019-10-01 11:57

蘇貞昌在兇什麼？羅智強：你是選民淘汰的落選高官

2019-10-01 14:43

習近平再提一國兩制 民進黨：文攻武嚇無法收買台灣

2019-10-01 13:22

確認陳雨凡無參選意願 時力：未來選區協調以黨對談

2019-10-01 16:41

油罐車失火造成橋斷？徐國勇：他回報的訊息非總統口誤

2019-10-01 16:29

監委王幼玲：張天欽該彈劾 但不算以假消息引導媒體

2019-10-01 16:18

曾永權：整合黨部地方組織 韓辦系統增強競選戰力

2019-10-01 16:14

呂秀蓮返桃園宣揚和平、中立理念 尋求總統連署支持

2019-10-01 16:04

影／好大的官威！蘇怒等花蓮 藍委斥接電話比救災重要?

2019-10-01 15:54

習近平再提一國兩制 國民黨 ：堅決不接受一國兩制

2019-10-01 15:31

參與APEC遭中國干擾 外交部：堅持平等與會

2019-10-01 15:18

蔡英文取消台中彰化行程 趕往宜蘭勘災

2019-10-01 14:28

藍批震怒耍官威？ 蘇貞昌：是追究消防署機制

2019-10-01 14:26

蘇揆防災中心再度震怒 李鴻源批政治實境秀

2019-10-01 14:21

觀察站／過去不滿就發脾氣 蘇貞昌2.0進化如浩克

2019-10-01 14:18

斷交日蔡開心會英粉 黃暐瀚：若是馬英九會被罵多慘？

2019-10-01 14:04

孫大千：民進黨搞綠色恐怖 還蹭香港反送中 玷污民主

2019-10-01 13:59

副總統陳建仁 10日出訪教廷

2019-10-01 13:52

促轉會東廠說惹議 監察院通過彈劾張天欽

2019-10-01 13:29

徐斯儉將訪吐瓦魯 加強台吐雙邊合作

2019-10-01 13:27

【重磅快評】老被打臉的「台灣周潤發」吳釗燮

2019-10-01 13:15

蔡英文頒授沼田幹夫大綬景星勳章 讚台灣堅實夥伴

2019-10-01 13:01

蔡英文：警察就醫福利比照國軍 推警消社會住宅

2019-10-01 12:41

屏東韓家軍國慶辦踩街 網瘋傳韓國瑜將出席但事實是...

2019-10-01 12:38

葉匡時嗆蘇揆：神明都敢騙 憑什麼用教訓小孩語氣說話

2019-10-01 12:37

護理人員薪資低壓力大 蘇貞昌：願推動提高護理薪資

2019-10-01 12:34

挺韓國瑜粉專變黑韓 韓陣營：惡質破壞社會互信

2019-10-01 12:32

蘇貞昌防災中心「再度震怒」 他指院長搞錯了兩件事

2019-10-01 12:32

葉毓蘭質疑：何韻詩持觀光簽從事政治活動 院長卻護航

2019-10-01 12:21

【即時短評】蘇貞昌2.0與綠巨人浩克

2019-10-01 12:18

台日漁業協議 今台北舉行專家會議

2019-10-01 12:02

高鐵南延論戰 潘孟安：屏東人的需求不應成為選舉話題

2019-10-01 11:56

國一銜接台74道路 蘇貞昌：年底前一定動工

2019-10-01 11:47

何韻詩在台遭突襲 蘇揆：潑漆者是中國代理人

2019-10-01 11:38

陳建仁將出訪 蔡英文：台灣與教廷關係穩固

2019-10-01 11:25

柯文哲表示台灣95%都是台灣派 不要抹紅

2019-10-01 10:54

民眾黨打綠營「有仇報仇」？ 柯文哲：剛好那裡有人

2019-10-01 10:53

陳建仁10日出訪教廷 外交部強調邦誼穩固

2019-10-01 10:46

【重磅快評】蘇揆的官威反而暴露防災大外行

2019-10-01 10:45
看更多

熱門文章

周二除桃園復興區停班停課 全台正常上班上課

2019-09-30 18:23

續放颱風假嗎 南投縣告知台中等3縣市明上班上課

2019-09-30 19:17

建中、北一女為何設國防班？國軍想直接「樹上摘果子」

2019-10-01 08:00

續放颱風假嗎？ 雲林正常上班上課

2019-09-30 18:20

就是現在！恐吹出14級風 氣象局對新北基隆發強風告警

2019-09-30 21:42

米塔進入最強階段「中心極近陸地」 北台灣嚴防強風

2019-09-30 16:57

網傳郭台銘欠大陸銀行鉅款遭凍資產 郭辦喊告

2019-09-30 18:31

葉匡時嗆蘇揆：神明都敢騙 憑什麼用教訓小孩語氣說話

2019-10-01 12:37

對韓國瑜多有指教？國民黨區考紀會明開會議處李正皓

2019-09-30 20:03

新竹縣宣布明天正常上班上課

2019-09-30 20:08

楊秋興臉書PO文吐「真」言！ 「韓朱配」會害死國民黨

2019-10-01 00:26

米塔路徑東修對台影響下降！台東已脫離暴風圈

2019-09-30 21:03

氣象局：北台灣風雨顯著增強 今晚到明晨最靠近

2019-09-30 18:10

米塔逼近基隆傳出34件災情 華新一路巷道驚見裂痕

2019-09-30 16:52

蘇貞昌駁吃相難看 柯文哲嗆百姓有眼睛

2019-10-01 01:07

防災連不上線 蘇揆又怒了 花蓮有苦衷

2019-10-01 00:37

北台灣生活圈協調停班課 侯友宜：防颱作戰責無旁貸

2019-09-30 17:34

內幕╱高鐵公文之亂 原來故事還少講了前半段....

2019-09-30 18:57

米塔北移 本島已脫離暴風圈 桃園以北應防大雨

2019-10-01 06:18

史上最亂颱風假… 「一竹兩制」民怨衝天被罵翻

2019-09-30 23:59

颱風米塔逐漸遠颺 苗栗明天上班上課

2019-09-30 20:05

米塔颱風遠離 北北基明正常上班上課

2019-09-30 21:02

米塔颱風夾帶豪大雨 員山子接連4天第三次分洪

2019-10-01 02:10

洪恆珠將出線攪亂選情？潘孟安：綠營候選人得再拚一點

2019-10-01 10:00

彭啟明：米塔十級暴風半徑未觸地 台灣非常幸運

2019-10-01 07:53

北部風雨現在最有感！ 彭啟明：這波頭過身就過

2019-09-30 23:07

郭粉支持蔡英文下架國民黨？郭辦：深表遺憾

2019-09-30 19:02

再咬蔡論文 呂秀蓮籲公布畢業證書

2019-10-01 00:55

新北市府宣布 明天正常上班上課

2019-09-30 21:02

官方秀「獵犀」戰力 外島清點標槍飛彈好威

2019-09-30 22:33

包正豪：台灣法律像印度教聖女 被特定人士洩慾

2019-10-01 00:26

曾反高鐵進高雄市區？蘇貞昌酸葉匡時「越學越壞」

2019-10-01 09:26

讀高中新版歷史 蔡正元：應正名為台獨政治基本教材

2019-09-30 21:08

獨／時力拒當小綠 雙北立委擬推人選挑戰何志偉、余天

2019-10-01 12:47

國民黨像鐵達尼？沈富雄：起碼有兩位大老夢想兩個位置

2019-10-01 14:24

葉毓蘭質疑：何韻詩持觀光簽從事政治活動 院長卻護航

2019-10-01 12:21

細數綠營發言人出包史 他嘆：是請「鬼」當門神

2019-10-01 08:08

北北基30日同步停班停課 林右昌：3市長共同決定

2019-09-30 22:01

米塔颱風來襲 北投民族街疑土石鬆動 8台車滑落邊坡

2019-10-01 07:08

即時短評／兩度為測試連線動怒 真有必要還是秀過頭？

2019-10-01 00:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top