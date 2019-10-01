促轉會東廠事件 監院彈劾張天欽

2019-10-01 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



監察院於今日以12比0全票通過委員高鳳仙、楊美鈴的彈劾提案，彈劾促轉會前副主委張天欽。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院促進轉型正義委員會前副主委張天欽、前主任秘書許君如、前研究員蕭吉男及曾建元、前副研究員張世岳及吳佩蓉等6人，於107年8月24日內部會議中研議操作特定議題，意圖影響新北市市長參選人侯友宜選情。監察院於今日以12比0全票通過委員高鳳仙、楊美鈴的彈劾提案，彈劾張天欽，移送公務員懲戒委員會審理。

高鳳仙、楊美鈴表示，張天欽明知促轉條例雖規定促轉會應規劃人事清查處置，但未規定該會要訂人事清查法（除垢法），會內亦未討論是否立法，卻於107年8月22日、23日接受媒體訪問時表示「促轉會正在討論人事清查法案，先以6到8個月時間進行委外研究，最快明年中提出法案，對二二八或白色恐怖的加害者如檢察官、法官或警總等人員進行身分清查與釐清責任」等訊息，經多家媒體於22日或23日報導，其中中評網於23日報導「中評關注：促轉會推除垢法 劍指侯友宜？」，張天欽於24日邀集許君如等5人開會時，表示「中評都是高手，當然就知道你在幹嘛」等語。

監委批評，張天欽以促轉會副主委及發言人身分，對媒體釋放制定除垢法之不實訊息，讓人誤以為促轉會正規劃研擬除垢法，又引導媒體報導除垢法係針對當時參選新北市長之侯友宜，核有明確違失。

監委指出，張天欽於107年8月24日召開非正式會議，討論如何繼續炒作除垢法及侯友宜相關新聞。被彈劾人於會中表示：侯友宜說鄭南榕案件他是去救援、問心無愧，是轉型正義最惡劣的例子，「如果沒有炒作很可惜，不直接講，間接影射的話最可怕、殺傷力最強。」並且強調，自己不接受主委黃煌雄定調走南非的和解不走德國的究責，「絕對會把他翻案。不管是侯友宜涉及的，我們就提前引爆，我絕對是戴著鋼盔上了。」張天欽並指示準備例子，餵給民進黨立委威權議題，「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠，司法及法制委員會的8個民進黨委員是我們的側翼」等語。

許君如表示：有投票權就那8個人，我們的開議期間要有委員要當側翼，他們是最有力的側翼等語。張世岳表示：現在還有選舉考量，所以用字一定更辛辣等語。蕭吉男表示：投侯友宜一票就等於投汙垢一票，講侯友宜，引蛇出洞，現在是引垢出洞。除垢一定要有拖把，搞不好有人送你好神拖，我給你一個點子，包括侯友宜是不是汙垢，你要作秀就送拖把給我，我知道下禮拜他們要登記市長、議員及里長登記參選，各地方選委會就有人想要用這個東西來做個點。我們現在正義是一隻腳奠基在東廠，本來是西廠跟南廠，現在變東廠等語。

監委指出，被彈劾人身為促轉會副主委，為推動除垢法，竟意圖以新北市長候選人侯友宜為轉型正義最惡劣的例子，是除垢法的汙垢，要蕭吉男等人準備相關案例，用間接影射手法，對民進黨立委餵威權題，以民進黨委員為側翼，讓除垢法及侯友宜等相關議題在促轉會、立法院、中選會中燃燒，並謔稱促轉會由西廠升格變為東廠，不僅違反促轉會委員應超出黨派以外依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動之規定，而且重創促轉會之聲譽，讓促轉會能否推動轉型正義遭受嚴重質疑，核有重大違失。促轉會及行政院之調查報告亦為相同之認定，均認被彈劾人嚴重損害促轉會的公信力，不利轉型正義之推動，極為不當。

監察委員高鳳仙、楊美鈴指出，被彈劾人所為，違反公務員服務法第1條、促轉條例第12條第2項（促轉會委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動）及行政中立法第3條（公務人員應嚴守行政中立，依據法令執行職務，忠實推行政府政策，服務人民）等規定，構成公務員懲戒法第2條所定應受懲戒事由，依法提案彈劾，移請公務員懲戒委員會審理依法懲戒。