習近平再提一國兩制 國民黨 ：堅決不接受一國兩制

2019-10-01 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。 中新社 分享 facebook

中國大陸今天慶祝建政70周年，中國大陸領導人習近平在致詞時再度提及「和平統一、一國兩制」由於正值國內總統大選關鍵時期，國民黨今天特別發布新聞稿，鄭重聲明不贊成一國兩制的立場，國民黨表示，將在堅決不接受一國兩制，反對台獨，主張「一中各表的九二共識」基礎上，推動兩岸交流。

國民黨表示，為了慶祝建政70週年，大陸當局今天舉行隆重慶典，習近平發表談話，宣稱堅持「和平統一、一國兩制」的方針，推動兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥；這是繼今年元月二日講話之後，再度觸及對台工作方針，遺憾的是習近平似乎沒有體察到九個月來兩岸形勢的變化！

國民黨表示，該黨是一個走中道路線的政黨，恪遵中華民國憲法及增修條文暨相關法律，處理兩岸間人民權利義務關係及其他事務。1992年11月與陸方達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」的共識，推動兩岸交流，促進雙贏互利。由上可知，九二共識的出現有其歷史根據，且不等同一國兩制。國民黨不贊成「一國兩制」。

國民黨表示，也不認同蔡英文總統刻意將九二共識抹紅成一國兩制。她自以為是撿到槍，但，其實是欠歷史一個交待。而國民黨所表述的「一中」，就是1912年國父孫中山先生歷經十次革命所締造的亞洲第一個民主共和國-中華民國。

國民黨指出，中共自1978年11屆3中全會奉行改革開放，以此為分水嶺，迄今其政治經濟制度，已經形成了一種新型架構，目前中國大陸已經是與全球180多個國家有經貿往來的世界第二大經濟體，從地緣政治和區域整合的角度觀之，要切割兩岸關係談何容易。

國民黨表示，蔡政府欲斷絕經貿往來要付出什麼代價？有無替代方案？都必須負責任地向人民說清楚、講明白，而不能只是一味堅持意識形態，操弄民粹，耍嘴皮子，帶領群眾高喊抗中、反中甚或仇中。

國民黨指出，回顧過往的這70年，兩岸從軍事衝突、僵持對峙，到和平交流，從兵荒馬亂、發展經濟，到福國利民，雙方更應該珍惜兩岸和平交流交往的現狀，而對於此一得來不易的互惠雙贏成果，主政者尤應堅持人民為先，正視現實，講信修睦，確保台海的和平穩定與繁榮發展。