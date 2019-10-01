斷交日蔡開心會英粉 黃暐瀚：若是馬英九會被罵多慘？

2019-10-01 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



香港藝人何韻詩參加「929台港大遊行：撐港反極權」活動受訪時遭人潑紅漆，對此蔡英文總統在臉書表示要依法嚴懲，「請務必嚴肅看待我們守護台灣民主的意志與決心。」資深媒體人黃暐瀚質疑蔡總統「雙標」，對於康乃爾的老師「死了」，他認為這種事會說錯，實在匪夷所思。

黃暐瀚在臉書指出，何韻詩潑漆事件，他反對任何形式的暴力行為，態度不會改變。但，為了何韻詩大發雷霆、要求嚴辦的蔡總統，卻在2014年張志軍來台遭到潑漆時說：「這是多元社會的現象，要予以尊重」，蔡總統甚至還要求警方執法要「適度」，維安不可干預到人民表達言論自由。

黃暐瀚自問：「我到底看了什麼？」，那照蔡總統的標準，潑漆何韻詩，也只是「多元社會的現象」，是「人民表達言論自由」啊！怎麼會逮捕？怎麼會聲押呢？他不懂。難道蔡總統是「雙標」？

最後，談到蔡總統的「老師死了」事件。請注意，9月20日那天，正是吉里巴斯與我斷交的日子。才剛斷了兩個國家，蔡總統依舊開心地與英粉相會，還在會中談到她當年念康乃爾時，與老師的互動。（如果是馬英九，斷交當天還開心會粉絲，會被罵多慘？）

這段談話，有幾個不解：

1、因為老師已經死了，所以可以把名字說出來？（為什麼要死了才能說老師是誰？怪？）

2、當年念康乃爾引起師長的注意，因為當時康乃爾已有十年沒收台灣學生。（那張善政是？）

3、恩師是否身亡，豈可兒戲？老師明明健在，為什麼總統會有「已經死了」的印象？