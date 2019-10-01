習近平再提一國兩制 民進黨：文攻武嚇無法收買台灣

2019-10-01 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



大陸今舉行建政70周年大會，大陸國家主席習近平演說時提及，堅持和平統一、一國兩制方針，保持香港、澳門長期穩定，也要推動海峽兩岸和平發展，實現祖國完全統一。對此，民進黨發言人薛呈懿舉中國上個月奪我兩邦交國為例表示，「這樣的一貫文攻武嚇做法，根本無法收買台灣人心」。

習近平今天針對兩岸談話時表示，要堅持和平統一、一國兩制的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。

薛呈懿表示，習近平一再片面要台灣接受一國兩制、和平統一，卻未曾顧及台灣2300萬人民的意願，台灣已經建立自己的民主制度，因此習近平的談話，台灣人民無法接受。

薛呈懿說，「我們還沒忘記，中國上個月如何粗暴奪我兩個邦交國」，而年初習近平針對台灣的談話，雖不斷以和平字眼包裝對台策略，但也表示不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。這樣的一貫文攻武嚇做法，根本無法收買台灣人心。

薛呈懿表示，香港主權移交中國22周年，一國兩制已盡失民心，香港大量人民走上街頭爭取權利，卻被國家還以暴力相向，被迫奔走國際尋求奧援，不知這是什麼樣的一國兩制執政成果。