【重磅快評】老被打臉的「台灣周潤發」吳釗燮

2019-10-01 13:15 聯合報 主筆室



不管把範圍限在民進黨兩次執政，或是擴及中華民國政府遷台，甚至遠從滿清政府成立外務部算起，在「這個國家」的外交史上，吳釗燮部長表現的「出色」，都絕對可以名列前茅。

因為在推特上宣揚，自己贈送日本代表沼田幹夫「敬愛大哥哥」紀念牌，吳釗燮再度引發爭議。其實部長類似的「庶民作風」（這個詞最近有點敏感）可不是第一次：今年春節前的外交部尾牙，部長上台抽獎時，現場放出電影「賭神」主題配樂，主持人讚美他是「台灣周潤發」，部長也卻之不恭，欣然登場。

不過遺憾的是，部長也許真有幾分發哥的長相，卻顯然沒有真正賭神的運籌精算功力：他五月才在立院公開表示，今年內應該不會再失去邦交國，結果慘遭狠狠打臉。

隨著中共崛起，外交處境的確愈來愈艱難。扁政府八年雖然失去九個友邦，卻也成功與三國建交；蔡政府上任三年多，比數卻是慘不忍睹的七比零。如果繼續連任，未來四年邦交國恐將跌到個位數，實在不算誇張推測。

因此客觀情勢就是，我方的實力已經無法與北京「硬碰硬」對戰，外交戰略必須有所調整，否則只會持續受辱。昔日黨外人士嘲諷國民黨墨守「漢賊不兩立」，如今緊抱「漢賊不兩立」的，卻是民進黨自己。

面對艱險局勢，國人卻看不到吳部長有意義作為：之所以強調「有意義」，是因他的政治性動作之多，遠遠超越前輩。吳部長贏不到一場外交勝利，只能在外交部推特或斷交記者會上，慷慨激昂痛罵中國。另一方面，吳部長領導下的外交部，對於湊新聞熱潮的興頭奇大，例如美國宣布軍售台灣，或是香港送中抗議等，其實是國防部或陸委會職掌，外交部卻總在真正主管機關開口前，搶著出來發表政治正確的聲明。

就此理路，吳部長稱呼沼田代表「大哥哥」，就一點也不奇怪。然而除了精神勝利等級的交流協會冠名「台灣」，日方近年可有任何對台實質優惠？安倍總理大臣面對李克強，照樣強調「與台灣是非官方關係」；下任代表泉裕泰，更是少數沒有台灣背景，完全在大陸學習中文的外交官，連「台灣老朋友」這種慣用的虛名都搆不上。

如此「人才」領導下的外交「好景」，最大貢獻應該是在選民心中成功推銷「芒果乾」。如果蔡總統順利連任，吳部長有大功焉，至於對中華民國或台灣的貢獻？那是另一個問題。