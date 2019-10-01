蔡英文頒授沼田幹夫大綬景星勳章 讚台灣堅實夥伴

2019-10-01 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫即將離任，蔡英文總統今天頒授沼田幹夫「大綬景星勳章」，感謝他對提升台日關係的傑出貢獻。蔡總統表示，沼田幹夫永遠是台灣堅實的夥伴，也期盼今後台灣日本能繼續攜手努力，一起促成區域的合作與繁榮。

蔡總統上午接見沼田幹夫時表示，今天感到很不捨，因為沼田幹夫即將完成在台灣的任務，即將返回日本。沼田幹夫從2014年到任，到現在已超過5年，是近20年來任期最長的日本駐台代表。對於深化台日雙方的關係，有卓越的貢獻，也和台灣各界建立深厚友誼，她要代表所有台灣人民，致上最深敬意。

蔡總統指出，這段期間，沼田幹夫積極促進台日關係有很多豐碩成果，包括推動日本台灣交流協會改名，建立台日海洋事務合作對話機制，也完成20項雙邊合作協議簽訂，對於促進台日雙方實質關係發展，有關鍵性影響。

蔡總統說，今年3月台美日三方，在台灣聯名主辦「2019全球合作暨訓練架構（GCTF）－打擊公私部門貪瀆國際研習營」，更是一項劃時代的重要成就，沼田代表為了促成這個活動，投注了3年的時間。沼田代表積極促進區域合作，用心為台灣拓展國際能見度。

她表示，沼田幹夫也大力聲援台灣參與國際組織，尤其中國不斷對台進行各種打壓時，也表達支持與仗義執言，「我們都非常感謝」。