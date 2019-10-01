蔡英文：警察就醫福利比照國軍 推警消社會住宅

2019-10-01 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



警政署今天舉行「績優交通警察及交通義勇警察頒獎表揚大會」，總統蔡英文親自到場勉勵各績優人員，並感謝績優人員及家屬為社會的付出。這次全國績優交通警察及交通義勇警察選拔，由全國各警察機關推薦遴選，以執行搶救重大交通事故奮不顧身，對維護道路交通安全、執行交通專案工作如期圓滿達成任務，執行交通指揮疏導、路況報導、為民服務等工作有具體優良事蹟足為表率者。經警政署評鑑，績優交通警察78名、交通義勇警察36名，合計114名。

蔡英文致詞時表示，過去績優交通警察及交通義警表揚場合，總統都沒有出席，這次她親自出席，就是要表達政府對這些績優交警與義警的重視！蔡英文說，依據警政署委外辦理2018年警察交通執法與事故處理滿意度調查結果顯示，有近8成7民眾，對於警察在交通工作整體表現感到滿意，民眾普遍對警察維護交通工作的努力，給予支持與肯定，交通執法的公信力，已隨事故處理專業化而獲得民眾更多的認同與信賴，這是因為全體交通警察人員堅守崗位及犧牲奉獻的努力成果。

蔡英文說，為感謝警察同仁創造優質交通環境，政府將會全力支持警察、照顧警察，讓警察同仁能安心工作、安全生活。

蔡英文指出：第一、有關員警的健康照顧，從今年起在職及退休警察的就醫福利，已經比照國軍。第二，持續提升員警的待遇和福利。去年政府調高警正三階同仁，還有警正四階以下基層員警的最高年功俸。今年初也提高國道警察的危險加給。另外，政府也開始推動警消專案社會住宅，要讓辛苦打拚的同仁能夠幸福成家。第三，警察同仁的裝備更新。尤其是新式警便服的換裝，讓第一線同仁執勤時更方便、更俐落。另外像防彈盾牌、防彈衣等裝備也都陸續在汰換。

蔡英文公開表揚花蓮縣警察局新城分局和平派出所所長王祝光與南投縣警察局警員李智偉。今年5月及端午連假期間，蘇花公路因大雨發生落石、積水等狀況，王祝光與所內同仁第一時間趕往現場救助傷患，除立即通知相關單位排除落石外，王祝光與同仁冒著風雨在現場執行交通管制，避免危害擴大。

另外南投縣警察局警員李智偉處理A1交通事故，耐心調閱對向來車行車記錄器及附近商家的監視器影像，細心觀察影片裡公路橋底鋼梁柱，發現有號誌燈光的反光，成功還原事故現場車禍發生當時的號誌燈號，釐清雙方肇事責任。王祝光的精神與李智偉的耐心細心，是所有警察同仁的楷模與表率。

蔡英文也感謝為交通工作默默付出的義勇交通警察，其中高雄市交通義勇警察大隊小港中隊郭敏榮分隊長，1992年就加入義交大隊，迄今已26年，歷任副小隊長、小隊長、副分隊長等職務，現在是小港中隊分隊長。分隊長郭敏榮因配合各項勤務表垷良好，曾獲頒局長獎狀，並於2013年服務滿20年，獲頒內政部獎狀。蔡英文特別提出，因為各位義交夥伴參與各項交通疏導協勤、安全宣導等工作，與政府一起努力，創造優質交通環境，各位義交同仁功不可沒。