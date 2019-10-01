觀察站／過去不滿就發脾氣 蘇貞昌2.0進化如浩克

2019-10-01 14:18 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 李光儀



針對要求災變中心演練與各縣市政府連線，與花蓮縣政府連線時卻遲遲無法連線，行政院長蘇貞昌上午在立法院備詢時說明原委。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook 行政院長蘇貞昌的壞脾氣，政壇人盡皆知。早在擔任台北縣長時，官員就吃足苦頭，不時傳出到他辦公室簡報的公務員，哭著走出來。第一次擔任行政院長時，上自閣員，下至基層公務員，他也不改本色，不但常當眾羞辱官員，連在質詢台上，都曾公開表現對閣員的不滿。

即便是蔡英文，都吃過蘇貞昌的排頭。2011年民進黨總統初選，蔡英文勝出後，拜會蘇貞昌，蔡英文在鏡頭前客氣的說，會讓蘇貞昌擔任最重要的角色，不料蘇貞昌不假詞色，六次逼問蔡英文要派甚麼工作給他，讓蔡英文十分尷尬。去年新北市長選舉，蘇貞昌對反深澳陳情的里長動手拍肚，更成為選戰中的重大爭議事件之一。到此刻為止，蘇貞昌都還是1.0的狀態。

民進黨九合一敗選，蘇貞昌二進宮出任行政院長，在機場視察非洲諸溫防疫業務時，飆罵官員，讓人感覺是否過去那個蘇貞昌又回來了。當時蘇貞昌曾說，自己已經是蘇貞昌2.0。從他上任這幾個月的表現來看，確實如此。

過去的蘇貞昌，有何不滿，就發脾氣，不管是自己的閣員還是民進黨的總統候選人，概無例外。現在的蘇貞昌，發脾氣的對象顯然已經有了選擇。兩次颱風，一次飆罵他打錯電話的澎湖縣長，一次對正在和氣象局連線的花蓮縣政府表示不滿。但對颱風期間跑出國的桃園市長鄭文燦，不置一詞。雖然其間也曾經在頒獎時，化身風紀股長維持秩序，對象是基層小公務員，稱不上甚麼自己人。

最經典的，調查局官員傳不利蘇貞昌的影片，院長之怒讓官員記過丟官，還要吃官司。可是調查局查獲的總統府私菸案，蘇貞昌沒有一字褒獎，對官員涉案只有嚴懲兩字輕輕帶過。可以說，所謂的蘇貞昌2.0，不是蘇貞昌不發脾氣，而是發脾氣知道選擇對象了。

漫威電影復仇者聯盟裏的布魯斯班納，生氣時就會變成無堅不摧的綠巨人浩克。外星人來襲時，戰友跟他說「你生氣的時機到了」，班納回答「我無時無刻不在生氣」，說完就變成浩克衝向敵人。所謂的蘇貞昌2.0，其實也是如此，把生氣化為自己的政治武器，找到機會就拿出來衝一下。只是這樣的2.0，就難免表演成分大於情緒發洩，政治操作大於勇於任事了。