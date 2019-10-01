葉匡時嗆蘇揆：神明都敢騙 憑什麼用教訓小孩語氣說話

2019-10-01 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今天受訪時酸高雄市副市長葉匡時說，連過去裁定高鐵不進入高雄市區，現在也可以否認，可見愈學愈壞。葉匡時今再澄清說，當時只是討論是否共軌，並無這樣的方案，並砲轟蘇「一個神明都敢欺騙的人、毫無民意基礎的行政首長，憑什麼用教訓小孩的語氣教訓地方？」

交通部日前審查高鐵南延決議拍板「左營案」，確定不進入高雄市區，但高雄市政府希望能夠讓高鐵路經市區。不過傳有交通部官員表示，2009年高雄鐵路地下化動工前，時任交通部長毛治國、次長葉匡時決定高鐵不進入高雄火車站。

對此，蘇貞昌今赴立法院備詢受訪酸說，有的人說話不算話，不注重一諾千金，說有沒有白紙黑字，現在有樣學樣，連有白紙黑字，說高鐵不進入高雄市區現在也可以否認，可見越學越壞。

葉匡時上午受訪反擊蘇貞昌，「一個神明都敢欺騙的人、一個毫無民意基礎的行政首長，居然用教訓小孩的方式，去教訓地方的花蓮縣長、還有包括我這個高雄市副市長，他是憑什麼用這樣的語氣來說明？」

葉匡時強調，蘇貞昌是「張冠李戴、混淆視聽」，他在交通部擔任政次、毛治國擔任部長時，根本沒有高鐵南延伸到屏東的方案。

葉匡時說，那時確實有在討論要不要讓高雄鐵路地下化的工程中修正這個計畫，進行共軌、共同軌道，讓未來高鐵延伸到高雄市區時有這樣的一個可能，「可是沒有高鐵延伸這樣一個方案，只是在討論要不要共軌，所以那時候我們就覺得有技術上的困難，不要做這件事情。」

葉匡時說，今天要做高鐵延伸案，要經過一個評估、計畫的過程，經過經建會、行政院通過以後，才有這樣一個案子，所以當時是沒有這樣一個方案，只是討論要不要讓台鐵地下化時加上共軌這樣一個工程。