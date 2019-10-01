護理人員薪資低壓力大 蘇貞昌：願推動提高護理薪資

2019-10-01 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



為了維護護理人員的勞動權益，民進黨立委陳靜敏今天在立法院院會質詢行政院長蘇貞昌，陳靜敏表示，蘇上任後，幫社工、照服員加薪，但護理同仁呢？目前護理人員時薪比最低工資還少，護理同仁薪資2萬5起跳，但勞心、勞力、工作壓力大，導致護理工作流失率高。蘇貞昌回應，護理人員的辛勞付出，非常了不起，社會認同度也高於政治工作者，對於醫院暴力，立法院已修法加重刑責，另外，他也願意推動提高護理人員薪資、及改善工作環境。

陳靜敏表示，目前全台護理人員約有28萬人，但實際執業卻僅有17萬人，每年有很多人念護專，但卻僅7成從事護理工作，流失率相當高，等同有11萬人沒有執業，這也是教育的浪費。也因人力不足，醫護人員願意留任的比率低，加上醫療暴力頻傳，就曾發生有護理人員在醫院叫人家不要抽菸都會被打、幫病患打點滴被咬，尋求警察陪同訪視也要事先申請，甚至最大的問題，還是護理的專業沒有受到尊重。另外，先前發生護理中心大火事件，不在現場的護理同仁竟也要被起訴。

陳靜敏也提到，勞基法明明規定，勞工工作四小時，可以休息三十分鐘，但常常護理人員工作忙到根本無法休息，尤其護理同仁平均一天上班8小時，調查發現，光站著就有4.6小時、走動3.46小時，等同是跑全馬或半馬的體力。陳表示，除了勞力，護理人員也要評估病人給藥，若個案十分鐘不處理就可能腦死，這些也都是護理人員勞心的壓力。