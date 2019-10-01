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蘇貞昌防災中心「再度震怒」 他指院長搞錯了兩件事

2019-10-01 12:32聯合報 記者林文義╱即時報導

米塔颱風昨襲台灣，行政院蘇貞昌赴中央災害應變中心，卻因為無法與花蓮縣災害應變中心連線視訊動怒，被國民黨立委批評是耍官威、秀過頭。蘇貞昌今赴立法院備詢時則反擊藍委們劃錯重點，災害應變就是要快、要準，如果電話打不通，視訊連不上，要怎麼災害應變？資深媒體人黃暐瀚認為蘇弄錯了兩件事 。  

黃暐瀚說，蘇院長在防災中心「再度震怒」，為了要視訊花蓮縣長徐榛蔚等了十分鐘，大發雷霆。蘇院長可能弄錯了兩件事：

第一、民選縣市首長，有民意基礎，是拿選民選票才能當的地方父母官，蘇院長雖然是最高行政首長，但並無民意基礎，要在行政院會中，飆罵部會首長，那別人管不著，但面對縣市首長的時候，名為「長官」，實為「工作夥伴」，不宜總是用這樣「上對下」的方式去展現「酷吏形象」。

第二、院長視訊地方防災中心，是為了協助解決地方的需求，花蓮縣這次因為氣象局測報失準，風力、路徑都大改變，所以才在早上七點最新一報之後，急著要宣布停止上班上課。院長視訊不到花蓮縣防災中心的時候，正是花蓮在全面緊急處理相關事宜的時候。與院長連線的用意，是中央要詢問地方「需要什麼幫忙」？「要不要抽水機、大機具、交通疏運」？而不是「君臨天下」、「酷吏抽查」、「耍官威」的舞台。

針對要求災變中心演練與各縣市政府連線，與花蓮縣政府連線時卻遲遲無法連線，蘇苦等8...
針對要求災變中心演練與各縣市政府連線，與花蓮縣政府連線時卻遲遲無法連線，蘇苦等8分鐘後才有聲音、12分鐘後才出現影像，行政院長蘇貞昌（圖）上午在立法院備詢時說明原委。記者曾學仁／攝影
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行政院黃暐瀚蘇貞昌

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