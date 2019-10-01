高鐵南延論戰 潘孟安：屏東人的需求不應成為選舉話題

2019-10-01 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



高鐵南延議題議依舊發燒，「左營案」路線拍板後，因效益、工期等因素，竟又挑起支持與反對南延兩派論戰。高雄市副市長葉匡時，昨天更呼籲，中央應再審慎評估，讓高鐵南延路線應進入市區，免得出現「蚊子車站」。而屏東縣長潘孟安，今早在媒體人周玉蔻廣播節目中表示，屏東從未反對其他縣市建設，大家正視屏東交通平權，並指出前總統馬英九執政8年，都沒有重大交通建設給屏東。

潘孟安表示，公共政策本來就可以公論，但不能因為選舉快到了，就變成選舉話題，高鐵南延是屏東人盼望了幾十年，而屏東對於國家在其他縣市做的公共建設從來不吭聲，也沒有反對，屏東人要爭取高鐵，卻有很多聲音，真的很奇怪，現在更充斥不少子虛烏有的訊息，誤導民眾。

潘說，很多人在都會過慣了便捷的交通，台北捷運政府也是投入上兆經費串連雙北地區，台北人出門就有捷運、有公車，但屏東卻是什麼都沒有。另外，屏東的交通權益向來都被忽視，綜觀台灣西部幹線交通網路，1第一條高速公路起從基隆南達鳳山，就沒有跨越高屏溪，直到2004年第二條高速公路末端才有一段到屏東；不只國道慢了30年，西部幹線鐵路電氣化，屏東只有到潮州一小段完成而已，但反觀花東都卻已全面電氣化。