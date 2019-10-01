何韻詩在台遭突襲 蘇揆：潑漆者是中國代理人

2019-10-01 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



香港藝人何韻詩來台參加集會遊行，遭抗議人士潑紅漆。行政院長蘇貞昌一連兩天表示憤怒，他今天更批評，潑漆者利用台灣的民主自由、社會開放，用暴力破壞社會秩序，「同時做中國代理人」，是非常不該，一定嚴予法辦。

蘇貞昌在答覆民進黨立法院黨團書記長李俊俋質詢時做出以上表示。

另外，國民黨立法院黨團總召曾銘宗質詢蘇揆，詢問兩岸關係緊繃，政府是否評估若ECFA被中國大陸片面取消，我方如何因應？經濟部長沈榮津說，「大約影響5%，金額不多，目前來說最重要就是石化產業，但石化部分他們也有需要我們，大家共創雙贏」。曾銘宗批，台灣每年從ECFA受惠，出口到中國大陸的總金額超過200億美元，去年236億美元，怎麼會不多？沈榮津重申，會協助台商分散市場，也會對傳統產業協助升級轉型。

另外，曾銘宗也詢問，台商赴陸投資成立子公司，現在要回台投資，卻被我方主管機關認定為「陸資」，他質疑，政府對台商回台的態度是想還是不想？金管會主委顧立雄一度搶答遭拒絕，陸委會主委陳明通坦承，「子公司和分公司不同，若是子公司回台投資，現行法規算陸資」。