民眾黨打綠營「有仇報仇」？ 柯文哲：剛好那裡有人

2019-10-01 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，準備搶攻國會席次，不過如今從推出來的8位立委布局來看，似乎只要有「友柯」的民進黨立委候選人，包括參選北市港湖的市議員高嘉瑜、嘉義縣爭取連任的立委蔡易餘，以及同樣爭取連任的屏東縣立委莊瑞雄等三選區，民眾黨都沒推人。

對此，柯文哲今受訪時表示，通常有些覺得還不錯的人，就不會刻意推人對打，這也是蠻常識的，且事實的真相是，我們本來就沒有辦法找到這麼多人，剛好那些地區也沒有特別的人要提。

不過民眾黨在北市中正萬華推市議員徐立信，對上現任立委林昶佐；台中推張瑞昌對上現任立委洪慈庸，被外界解讀似乎是「有仇報仇」。

對此，柯文哲笑說，剛好那裡有人，區域立委70幾席，一個新興的政黨無法每個區域都提人，有時候如果沒有非常好的人選，那就算了，跳過去，和自己好壞不是唯一的考量因素。

至於預估要推幾席？柯文哲說，坦白講還在找人，時間不多了，如果有的話，越多越好，但不是這麼容易。

媒體追問，明、後兩天是否會和郭台銘一起拍看板照？柯文哲說，可以照的照，我們提的候選人不見得郭董百分之百要支持，就是方便就好了，順其自然也是一種人生哲學。

外傳郭台銘砸10億元拚十席立委，柯文哲表示，三億元、十個，一個才三千萬，不多啊，你是沒有選舉過嗎？