陳建仁10日出訪教廷 外交部強調邦誼穩固

2019-10-01 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



陳建仁副總統將在10月10日展開「聖德專案」，代表蔡英文總統率團出訪教廷，參加教廷為英國籍亨利紐曼樞機主教（Blessed John Henry Newman）等五位先人舉辦的封聖典禮。對於梵蒂岡與台灣的外交關係，外交部政務次長謝武樵說，「邦交部分，目前我們認為相當鞏固。」

謝武樵表示，基於中華民國與教廷77年的邦誼，以及我國對於雙方各項合作交流的重視，蔡總統特別指派虔誠天主教教友陳建仁擔任特使，率團出席封聖大典，代表中華民國政府、人民及天主教教友，向教宗表達祝賀。特使團預訂10日晚間啟程，15日清晨返抵國門，在教廷停留4天3夜。

謝武樵說，陳建仁教廷行程，重點是13日的封聖典禮，教廷會依慣例在典禮前後，安排各國代表團團長伉儷逐一晉見教宗方濟格。陳建仁在訪問期間，也會視察我國駐教廷大使館，並參觀正在舉辦的「世界的光」藝術展，另也將與曾在台服務的外籍神職人員聚會。

謝武樵說，陳建仁此行除向教廷表達我國對於五位先人的崇高敬意，也進一步增進我與教廷的互動與邦誼。這次我國特使團包括陳建仁及夫人羅鳳蘋，以及謝武樵等工作人員，共計11人。

教宗方濟各11月將訪問亞洲，台灣是否也被納入，謝武樵說，教廷已宣布出訪訊息，會先去泰國再到日本，這次除泰、日並無其他訪問行程規劃，「我們會密切注意訪問的發展」。謝說，以往天主教會的主教們及陳建仁去年、前年見到教宗時，都有親自轉達蔡總統的邀請，希望教宗能擇時訪台。

被問及若教廷同時與及大陸擁有正式外交關係，我方能否接受時，謝武樵說，「我們跟教廷的邦交就是跟教廷的邦交」，當然也希望天主教在大陸，也能享受到各方面的自由民主。