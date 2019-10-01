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【重磅快評】蘇揆的官威反而暴露防災大外行

2019-10-01 10:45聯合報 主筆室

蘇揆為了米塔颱風坐鎮指揮中央災害應變中心，卻再次對於測試連線不成功動怒。圖／行政...
蘇揆為了米塔颱風坐鎮指揮中央災害應變中心，卻再次對於測試連線不成功動怒。圖／行政院提供
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米塔颱風手下留情，高破壞的暴風中心未衝擊台灣陸地，一路快步奔向日本。米塔的颱風新聞只有兩則，一是颱風假各地不同調，另一是蘇揆在災害應變中心發官威飆罵花蓮縣長，讓他等12分鐘才接通視訊。撇開藍綠執政縣市差別待遇，「我還要等多久」之怒，十足呈現蘇揆酷吏原形。

颱風假該不該放、怎麼放、各地不同調其實不是新聞，每次颱風都有同樣話題，國人希望撿到一天假的心裡，颱風假新聞總是被放大處理。颱風假新聞氣很短，警報解除就落幕了。

蘇貞昌發官威的新聞底子就厚多了；飆官威觸及他個人修養以及苛刻本性，這其實不夠上新聞版面，因為他一向如此，大家都見怪不怪；可能另加上二○二○大選因素，飆藍挺綠發揮拉選票作用；真正問題是閣揆不懂防災，更不會指揮救災，他飆官威的戲碼，地方得侍候酷吏別惹他不高興，反而妨礙防救災常態運作。

蘇揆飆官威的場所是中央災害應變中心，他以什麼身份在應變中心飆罵？應變中心指揮官是內政部長徐國勇，昨天米塔來襲前徐國勇即已指揮官身份全天坐鎮應變中心，蘇揆在應變中心沒有發言位置，仗著官大發洩情緒飆罵，十足顯現修養欠缺。

參酌各防災先進國家，災害防救中心布置不管是會議型、馬蹄型…，主席台都只有一個座位，是應變指揮官的權力位置；蘇揆若要去災害應變中心視察表達關切之意，當然可以，但位置不在主席台，應在旁聽席；如果要表示意見，應先徵得主席、應變指揮官的同意才能發言；若發言妨礙應變中心運作，甚至會被請出去。

台灣的災害應變中心其實只學到形式，紅背心來者有分，穿上去似乎即表示進入應變指揮體系；殊不知各單位派去應變中心簽到的代表，心態上只是奉令出席，毫無防災概念，也沒有投入災害應變的積極心理，在會場滑手機、等便當而已，這樣的應變中心其實是空的。

我們的應變中心標誌是紅背心，其實不正確。以美國為例，應變中心的背心有黃、藍、綠、紅等好幾個顏色，依後勤、資源調度、資安維護等不同災害防救參與穿著不同顏色背心，事情協調完即可脫下背心離去。台灣如今是皮毛都學不像。

颱風假徐國勇假新聞

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