藍委批趁颱風耍官威 蘇貞昌：劃錯重點

2019-10-01 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



米塔颱風昨襲台灣，行政院長蘇貞昌赴中央災害應變中心，卻因為無法與花蓮縣災害應變中心連線視訊動怒，被國民黨立委批評是耍官威、秀過頭。蘇貞昌今赴立法院備詢時則反擊藍委們劃錯重點。

蘇貞昌說，昨天那個地方叫做應變中心，災害應變就是要快、要準，如果電話打不通，視訊連不上，要怎麼災害應變？他最重要的是建立機制、提升效率，至於說噹誰、釘誰、講誰，那都是劃錯重點。