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立法院院會 行政院長蘇貞昌報告並備詢一

2019-10-01 09:17聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

行政院蘇貞昌上午到立法院報告並備詢。

行政院長蘇貞昌上午到立法院報告並備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌上午到立法院報告並備詢。記者曾學仁／攝影
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行政院長蘇貞昌上午到立法院報告並備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌上午到立法院報告並備詢。記者曾學仁／攝影
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行政院長蘇貞昌（左）上午到立法院報告並備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌（左）上午到立法院報告並備詢。記者曾學仁／攝影
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行政院立法院蘇貞昌

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