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包正豪：台灣法律像印度教聖女 被特定人士洩慾

2019-10-01 00:26聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪在臉書以「民進黨這幾年教會我的事」為題發文表示，台灣的法律，很像是印度教聖女，表面上，神聖不可侵犯，但實際上卻是「特定人士」洩欲的工具；一旦當司法替政治服務時，也就是走向威權發展的時候。他提醒民進黨要把國民黨當成教訓，別悔恨終身。

包正豪指出，台灣的法律，感覺很像是印度教的聖女，只是披著宗教外衣的奴隸。表面上，神聖不可侵犯，但實際上卻是「特定人士」洩欲的工具。「台灣的法律其實也是一樣，是為特定人士和政黨服務的。」

包正豪表示，「聖女」是傳統種姓制度文化下的產物，是不得已被迫。台灣法律則是被政客和司法機關給蹂躪曲解。就這樣，原本如皇后貞操般不可質疑的法治，變成任誰都能上來羞辱占便宜的性工作者。

「法律不再盲目，民進黨政府已經替法律裝上眼睛，看得可仔細呢！」包正豪說，台灣的法律永遠都能體會政治需要，而做出最佳應對。當司法開始替政治服務的時候，也就是走向威權發展的時候。很有趣，離得遠一點，看得更清楚一點，也因此體會「誰認真誰就輸了」的真諦。

「有權不用，逾期作廢」，包正豪說，這句話對任何政黨而言，這都該好好記著。一旦贏得權力，千萬記住要用到極限。「祖宗不足法、天變不足畏、人言不足恤」，只要對自己有利，再怎麼下作都要幹！別一時不好意思，然後悔恨終身，要把國民黨當成教訓啊！

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪。圖／取自臉書
淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪。圖／取自臉書
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包正豪印度教民進黨

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