【即時短評】視訊抽考縣市首長 蘇揆展示權威與權力

2019-09-30 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌昨天清晨在中央災害應變中心主持工作會報，突然要求和八個開設一級戒備的縣市政府視訊連線，結果因為花蓮縣正在與中央氣象局連線，延遲12分鐘才出現影像，引發蘇院長滿臉不悅質問：「現在我要等多久？」

由於蘇貞昌稍早才剛做出裁示，要求各單位往後報告時須先說明職稱與姓名，他要藉此看看各單位及每個人的表現，隨後便突襲八縣市要求視訊，令現場一陣緊張，也讓部分基層縣市覺得上級在藉此展示權威與權力。

由於中央災害防救會報的主要任務，是決定災害防救方向、核定重要政策與措施，雖然也包括督導、考核中央及縣市政府災害防救相關事項，但過去閣揆到場，多半只對政策做出指示，而不是當著媒體面言抽考縣市首長，蘇貞昌之前便曾抽考過澎湖和高雄，今天再度因花蓮延遲連線，引發政治性與指揮調度合理性的聯想。

假使地方首長應對不順或顯得災防應變措施不夠完整，便可能遭致指責與批評，特別是與藍營縣市長互動時更為明顯，媒體鏡頭前不但能達到震懾諸侯的效果，更可能折損被質問的首長威信，特別是在選舉年格外敏感。