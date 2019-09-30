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連江縣明正常上班上課 航班中午後恢復正常

2019-09-30 22:17聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

連江縣政府今晚公布，依據中央氣象局預報資料顯示，連江縣10月1日並未達停班停課標準，因此明天照常上班上課。

交通方面，立榮航空明日松山往返馬祖航線中午12時（含）前取消，之後恢復正常起降，台中往返馬祖下午2班班機也正常飛行；海上交通船「台馬之星」、「台馬輪」則須視明海象及天氣狀況宣布是否恢復行駛。

澎湖縣政府今晚公布，依據中央氣象局預報資料顯示，澎湖縣10月1日並未達停班停課標...
澎湖縣政府今晚公布，依據中央氣象局預報資料顯示，澎湖縣10月1日並未達停班停課標準，因此明天照常上班上課。圖／截自中央氣象局官網
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