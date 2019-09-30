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讀高中新版歷史 蔡正元：應正名為台獨政治基本教材

2019-09-30 21:08聯合報 記者周志豪╱即時報導

民進黨政府修改高中歷史課綱，「中國史」切割納入「東亞史」，南一版新編高中第一冊歷史課本甚至宣稱「台灣主權未定論」，引發爭議。國民黨政策會前執行長蔡正元揶揄，看完國一與高一新版課綱歷史教科書，內容用「胡說八道」四字形容很恰當。

蔡正元表示，最近買了國中一年級和高中一年級新版課綱的歷史教科書，趁颱風天仔細的讀每一家出版社的版本，終於搞懂這些歷史教科書寫的不是「歷史」，而是台獨編的「政治教材」，這些歷史教科書應該正名為，「台獨政治基本教材」。

國民黨政策會前執行長蔡正元。圖／報資料照片
國民黨政策會前執行長蔡正元。圖／報資料照片
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課綱台獨蔡正元
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