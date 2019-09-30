對韓國瑜多有指教？國民黨區考紀會明開會議處李正皓

2019-09-30 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨草協聯盟發起人李正皓。本報資料照片 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜選情待努力，表現屢遭黨內質疑，國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓近日也多次公開質疑相關策略作為，被韓粉點名是下波清黨、開鍘對象，國民黨中和區黨部明天下午將召開考紀會議，決定是否建議黨紀處分李正皓。

李正皓證實相關訊息，但仍表示，韓國瑜民調落後是事實，一直以來他對韓選情評論，前提都是為國民黨好，不能理解召開考紀會理由何在？不是因為烏鴉叫，所以災難才來，而是烏鴉察覺到了災難，才呱呱叫提醒大家，「難道趕走烏鴉，災難就不見了嗎？」

李正皓說，至今他還是相信國民黨絕對有容納不同意見的雅量，明天會準時出席考紀會，也會如實向考紀委員反映許多藍營青年對於韓國瑜作為一個總統候選人，民調卻穩定落後的焦慮。

韓國瑜總統選情待努力，為避免黨內互打再傷韓的選情，國民黨中常會8月14日中常會通過常委提案，明令2020選舉期間應該嚴格執行黨紀，凡是汚衊黨參選人者，應立即開除黨籍，被戲稱為「禁止抹黑韓國瑜條款」規定。

而在韓國瑜正式獲國民黨提名至今，因未公開批評韓而被開除黨籍的已有前中評委陳宏昌、前高雄縣長楊秋興、前黨代表敖博勝。外界近來再點名，李正皓與青年團前團長林家興應是下一波清黨目標。