呂解讀總統論文 2度補發證書有疑點

2019-09-30 15:03 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



前副總統呂秀蓮颱風天仍緊咬總統蔡英文，針對其博士學位爭議提出質疑。呂指出，蔡英文2010年、2015年參選面臨質疑，都曾申請博士論文證書補發，如今卻秀出1984年的原本，應該把3個版本都拿出來對照一番。

無博士論文簽名頁

呂秀蓮30日召開「如何鑑賞蔡英文博士論文」座談，獨派學者劉重義博士指出，通常論文第1版的裝訂較粗略、會有刪修筆跡，第2版才會裝訂得整齊漂亮，並至少會印3份供審核：第1份給自己的指導教授審核，第2份給全國相關領域教授審核，第3份給全世界相關領域教授審核。

劉重義說，「寫論文是一回事，到通過認可還有一段距離。」博士論文開頭會有一頁貼貼紙註明屬於校產，之後會有以示對論文負責、無瓢竊的簽名頁，碩士論文沒有貼紙跟簽名頁，而蔡的論文沒有這個簽名頁。拿到博士畢業證書後，學校另會發一份成績單，回國不會立刻認證有效，要得到外交部標章才能任教。

呂秀蓮（左）舉出蔡英文補發證書時間表，呼籲總統拿出證書給大家「聞香」。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook

學位證書共3版本

呂秀蓮說，蔡英文1980年10月到英國倫敦政經研究院註冊入學，1983年論文題目經審查通過，10月完成口試，隔年通知口試通過，1984年3月寄發博士學位證書，1984年12月教育部受理政大副教授資格審查。呂強調，「蔡英文就把這份證書公布，給大家『聞香（台語）』一下，就沒有這些風波了。」

呂說，「蔡英文2010年參與新北市長選舉時曾申請補發證書，號稱遺失證件，駐外代表處有認證。2015年因為有心人士攻擊學位真偽，又再度申請證書。至少有3張博士論文畢業證書，是不是完全一樣？有人質疑3份證書之間有所出入，總統府網站又出現1984年證書影本，應該跟後來補發的2份證書拿來對照。」

論文在哪？排版詭異

呂秀蓮說，已經在4個地方發現論文，彼此版本對照也不太一樣。2019年6月收至LSE館藏的版本，號稱是蔡英文女士個人翻印，但內容是好幾篇文章併在一起，論文的完整性很有討論空間。在英國應有3個地方收藏她的論文，但是並沒有找到。她有寫論文，也有口試，但口試委員是誰，在論文主頁也沒有寫明。

劉重義說，「這絕對不可能是合格的博士論文，連目錄都沒有做，幾百頁的論文讓教授要怎麼看？」這本論文應該多處有收藏，「怎麼可能4個地方通通都不見了？」1984年就發明了雙邊對齊的排版，更是穿越時空的離奇科幻事件，至少打字機做不到，除非加短橫線跳到下一行，但正規的英文文件不接受這種做法。

呂：藍綠別分裂台灣

呂秀蓮說，一開始不認為此事很重要，但以小觀大，國家領導人對自己的事情應該明快處理掉。關於自己參選會裂解綠營的疑慮，呂回應，「當年國民黨多少罪惡假『反共』之名為之，二次輪替後也想用『為了台灣』而綁架民意」。她也說，「人民對兩黨的厭惡度與支持度各在20~25%之間，為何要被兩黨綁架？」

呂說，「我分裂綠營？請問誰分裂台灣？是綠營被分裂還是台灣被分裂更危險？這次我的參選顏色是紫色，在國際上意味著性別平等，兩黨應該跳脫，為2360萬台灣人民福祉為考量，別再用分裂綠營來恐嚇我，藍綠別再分裂台灣。」

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