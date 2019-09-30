米塔颱風來襲 嘉市成立水災應變小組

2019-09-30 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



中央氣象局昨晚發布第18號米塔颱風陸上颱風警報，嘉義市府工務處指出，嘉巿雖然上午沒有風雨，但受颱風及東北季風影響，可能會有短時強降雨，今天上午8時成立水災災害應變小組，隨時注意颱風動態，並著手整備各項防汛作業。

市府已於上午10點布設完成移動式抽水機，地點分別為興村里甜根仔草堂 1 台、北回歸線 1台、後庄排水1台、後庄直排1台、番仔溝橋2台、嘉義交流道1台、紅瓦里2台及莊敬橋旁2台，合計11台，另有1台待命支援。

工務處指出，市民可向所轄里辦公處告知防汛沙包數量，市府將請施工廠商前往分送各聯合里辦公處，或可自行至忠孝路牛稠溪橋旁右側的「後湖抽水站」向管理人員林博川登記後領取。

住家前洩、排水孔請勿覆蓋、阻塞，避免雨水無法即時宣洩造成積水，另外道路側溝及大排，若有阻塞排水不良等現象，請協助清理或通知當地里長、環保局或工務處，以利派工前往清疏。

市府建置「洪水與淹水預警系統」展示平台，市民可至工務處網頁內點選，或連接網址http://163.29.100.32:8080/ChiayiWater/進入「民眾入口」端點選進入瀏覽監控列表欄位，也可下載app「嘉義市水情」，觀看即時水情影像或氣象資料。