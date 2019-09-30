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潑漆嫌與李大維合照被指統派、英派一家親 總統府駁斥

2019-09-30 12:59聯合報 記者丘采薇╱即時報導

香港藝人何韻詩昨天在台北參加遊行遭到潑漆，對此總統府稍早表示，網路流傳昨天攻擊何韻詩的統派暴徒胡嫌日前有與國安會秘書長李大維合照一事，經查證為今年元月李大維與賓客球敘時，同在球場的胡嫌主動趨前要求合影，並索取簽名，李大維與胡嫌並不認識，所謂「統派、英派一家親」的胡亂指涉，更屬無稽。

李大維國安會香港
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