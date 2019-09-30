米塔逼台！淡海輕軌也成立應變中心 全線仍正常行駛

2019-09-30 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



米塔颱風逼近，新北市今停班停課，為因應颱風影響，淡海輕軌列車目前仍正常行駛，班距調為15分鐘。新北捷運公司表示，已於市府災害應變中心一級開設時進駐，並於淡水也成立應變中心由同仁輪值監控現場狀況，目前全線狀況正常，已做好防颱準備。

今天上午淡海輕軌仍正常行駛，還是有民眾選擇搭乘輕軌。新北捷運公司表示，昨接獲市府災害應變中心二級開設時，同步進行防颱整備作業，包括巡檢車站、路線段排水系統，相關附屬設施設備加固，並備妥如移動式抽水泵、緊急發電機、急救設備及沙包等應變設備，目前全線狀況正常。

新北捷運公司表示，為因應颱風季有制定應變作法，淡海輕軌沿線設有風速器，行控中心會參照風速器每10分鐘更新並回傳訊息及中央氣象局淡水觀測站紀錄，做為列車停駛判斷依據。

淡海輕軌平面段維持時速50左右，高架段最高可到時速70，當瞬間風力強度達七級以上時，將會通知司機員調整到時速30以下，並視狀況調整班距。