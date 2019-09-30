颱風米塔來襲 台北市4萬餘棵樹完成例行修剪

2019-09-30 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



颱風米塔增強為中颱，北台灣首當其衝，台北市公園處表示，已陸續進行防颱計畫性修剪，避免全市行道樹以及公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等地點樹木受到強風豪雨威脅，除了加強樹木修剪作業，並已備妥救災所需之杉木柱、鏈鋸及救災車輛等機具設備。

台北市公園處也建議，民眾停車儘量避開大樹、招牌處底下以及工地等地區，避免倒樹或招牌、鐵皮、工程使用的設施掉落損壞車輛，自家庭院樹木也要定期修剪，及早作好防颱措施。

台北市公園處陳處長榮興表示，今年9月底前已針對行道樹、公園進行防汛辦理計畫性修剪，目前共修剪4萬5096株樹木，並對6733株樹木加立穩固支柱，期望能減少颱風造成的風險。

另外，台北市公園處對於轄管公園也加強水溝清疏，在建工程也已啟動工地防災機制，妥善進行工區防颱整備措施，包括檢查工地圍籬、施工機具及材料固定、工區周邊排水溝之疏濬等；如有樹木受損影響通行或路燈不亮情形，將立即出動人員機具全力搶修，以維護市民生命財產安全。

台北市公園處園藝工程隊胡隊長鴻威表示，因應颱風季節行人安全及維護樹木健全，北市已完成市區主要幹道行道樹的計畫性修剪，開展型樹種如榕樹、茄苳樹、樟樹等，生長勢較強、枝條較為叢生或雜亂樹種優先施作全樹形修剪。